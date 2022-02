Raquel del Rosario recuerda Eurovisión: “Me superó la presión y me metí en mi caparazón”

Raquel del Rosario está volviendo a reconectar con la música. Sacar una nueva versión de Nunca volverá junto a Noan le ha hecho experimentar ese pellizó que sentía con El Sueño de Morfeo en sus comienzos, una sensación que, tal y como contó a LOS40 en una entrevista, se esfumó cuando la banda representó a España en el Festival de Eurovisión en el año 2013.

Su participación en el certamen marcó un antes y un después en la carrera de la intérprete canaria. Ahora, con el paso del tiempo, recuerda su paso por Eurovisión con sabor agridulce. Es consciente de que fue un poco la gota que colmó el vaso, aunque en la vida las cosas pasan por alguna razón y lo importante es que se ha quedado con el aprendizaje que le dio participar en el concurso musical junto a sus inseperables Juan y David.

El recuerdo de Eurovisión

"No fue la mejor experiencia de mi carrera, ni mucho menos. Ya no solo por la actuación, que no fue brillante, o la posición. Como experiencia me mostró muchas cosas. Sentí que no estaba conectada con la música. Había mucho show alrededor. No lo digo a malas, pero no estaba acostumbrada a eso", explica Raquel del Rosario.

La actuación de El Sueño de Morfeo en Eurovisión

Recuerda especialmente lo que se montó en redes sociales, todas las críticas que recibieron por quedar segundos por la cola. "El paso por Eurovisión fue un golpe. Al día siguiente, ser trending topic con un nivel de odio nunca antes visto…para mí fue como guau", añade. "No me lo esperaba, pero lo entendí. La gente pone las esperanzas en ti, en tu canción y en ganar. Pero el tema competición me pilló por sorpresa, para mí la música es solamente música. Me superó toda la presión y ya me metí en mi caparazón".

El regreso de Raquel del Rosario

Con el lanzamiento de Nunca volverá (versión 2022), Raquel del Rosario está reconciliándose con la música. No tiene claro si volverá a retomar al cien por cien su carrera. Ha disfrutado mucho de estos años dedicada a la maternidad. Lo que sí tiene claro es que de hacerlo, de dar el paso, sería haciendo otro género muy distinto a ese pop tan característico de El Sueño de Morfeo.

La entrevista de Raquel del Rosario en LOS40

En cuanto al esperado comeback de la banda, Raquel del Rosario nos contó en la entrevista que no está previsto a corto/medio plazo, aunque no cierra la puerta a esa posibilidad. "Yo no me voy a separar ni de ellos ni de El Sueño de Morfeo. Que el grupo esté activo o inactivo es otra cosa", afirmó la artista.