Los fans de Taylor Swift encuentran otra pista que podría confirmar la colaboración entre Ed Sheeran y Taylor

Los swifties no se dan por vencidos. Siguen en su constante investigación y han sido capaces de encontrar una nueva pista que podría confirmar la colaboración entre Ed Sheeran y Taylor Swift. Sin embargo, ninguno de los artistas se han pronunciado al respecto. ¿Quizás están aguantando las ganas de darnos una sorpresa?

El pasado 5 de febrero, un tweet de la cuenta @spotify_swift se hizo viral ya que mostraba otra pista más del posible remix de The Joker and The Queen. "YouTube parece confirmar que @taylorswift13 aparece en The Joker And The Queen Remix", escribía. A su vez, adjuntaba una imagen donde se puede leer en los créditos del lyric video de la canción el nombre de Taylor Swift. Desde ese momento, se empezó a circular diversas capturas de pantalla donde mostraban lo mismo. Por lo que se confirmaba una vez más el remix.

🚨 YouTube seems to confirm that @taylorswift13 is featured on The Joker And The Queen Remix 🚨 pic.twitter.com/BY5HrVhWQT — Taylor Swift Streaming Updates 🧣 (@spotify_swift) February 5, 2022

Sin embargo, a estas alturas ya no podemos leer el nombre de la intérprete de 22 en los créditos. ¿Acaso se han olvidado de ese pequeño detalle y han querido remediarlo "a tiempo"? Sea lo que sea, seguimos manteniendo las capturas donde confirman lo irrefutable.

"Estén atentos"

Es más, el pasado 2 de febrero el británico era noticia por una publicación suya en Instagram. "Firmando algunos CD para algo que viene dentro de poco, estén atentos", escribía el intérprete de Perfect. En la imagen se mostraba al británico firmando unos CD cuya portada era una carta en la que salía el comodín por un lado y la reina de corazones por el otro. Pero es que esta reina es rubia y los fans no tardadon en pensar en Taylor.

Ed Sheeran confirmed there is a remix coming out with an American artist for his song, “The Joker and The Queen” off his new album #Equals 👀❗️



Fans have spotted these Easter Eggs so far, including “Taylor Swift” written in scenes of the “Overpass Graffiti” music video! 👀 pic.twitter.com/dUZK1MaRMm — Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) October 29, 2021

No obstante, esto no fue el único indicio de la posible colaboración. Solo tenemos que volver al videoclip de Overpass Graffiti de Sheeran, donde también se hicieron algunas referencias a la intérprete de All Too Well: se podía leer "Taylor Swift" en el parche de la chaqueta de cuero de Ed, además de también leerse su nombre en un periódico falso.

Está claro que todos los fans se mueren de ganas de que se anuncie la colaboración entre Ed y Taylor. Ya no pueden seguir jugando a detectives, necesitan esta canción. Y nosotros también.