Lola Índigo comparte los nombres con los que se refieren a ella con sorpresa final

Mimi Doblas, Miriam, Lola índigo... la artista española tiene muchos nombres. De este modo, la intérprete de La niña de la escuela ha querido compartir en su cuenta de TikTok el último reto de moda: compartir con sus seguidores todos los apodos que tiene.

Al ritmo del temazo That’s not my name de The Ting Tings que se publicó en 2008, Lola va compartiendo distintas fotos de su vida. Desde cuando era Mimi de Fama ¡a bailar!, cuando apenas tenía 18 años, hasta cuando era Mimi de Operación Triunfo.

Luego fue Lola Índigo y alcanzó la fama en toda España, convirtiéndose en una de las mayores estrellas del panorama nacional. Pero si hay un nombre que le dio quebraderos de cabeza a la artista fue el de Lola Bunny.

La última imagen que aparece en el TikTok es la de la famosa conejita de los Looney Tunes a la que dio voz en la película Space Jam: A New Legacy. Eso sí, con mucho sentido del humor, Lola aparece tapando la cámara y negando con la cabeza. Una manera de explicar que no quiere hablar del tema.

Y es que Lola recibió críticas por haber aceptado poner voz a Lola Bunny en la película. ¿La razón? Que ella no había trabajado nunca como actriz de doblaje. Ahora, meses después, cuando ya todo se solucionó, la artista ha querido hacer un guiño a esa polémica en su TikTok. Una divertida manera de quitarle hierro al asunto.

Además, la granadina ha compartido en la descripción el nombre que se le ha olvidado poner: “Dolores”.

Por su puesto, sus fans han aplaudido el divertido vídeo, destacando el plot twist del final:

“El final. No puedo, tío”

“La última, Sis”

“Te queremos de todas las formas, sis”

“Falta la niña”

Sin duda, nos encantan los vídeos que comparte la cantante en su cuenta de TikTok. ¡Nos declaramos amantes de ellos!