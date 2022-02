Maluma dedica su primera película, ‘Marry me’, haciendo gala de cierto resentimiento

No, Maluma y Jennifer Lopez no se van a casar, o por lo menos, no en la vida real, por mucho que en los últimos días les hayamos visto mucho juntos y con un anillo por medio. Están en plena campaña de promoción de Marry me, esa película que llevamos esperando dos años y que, por fin, se estrena este 2022.

Supone el debut actoral del colombiano en una comedia romántica. Todo un reto conseguido que ya quisieran muchos. Él es consciente de lo que supone y eso le ha puesto reflexivo y nostálgico. Ha querido mirar al pasado.

“Quien iba a pensar que un pelao’ de Medellín - Colombia 🇨🇴 iba a ser protagonista de una película de HOLLYWOOD con @jlo y Owen Wilson 🤯 ..!!!!!”, expresaba en sus redes. Pero lo es, es uno de los protagonistas de esta comedia al más puro estilo Jennifer Lopez.

Dedicando su debut

Y que conste que Maluma tiene claro a quién dedicarle este gran logro conseguido, y no es a ningún amor ahora que llega San Valentín. No, él tenía a otras personas en mente. “Esta se la dedico a los soñadores, a los que creen que nada es imposible y que luchan con disciplina día a día para cumplir sus objetivos”, compartía con esa humildad que les caracteriza a los que no nacieron en cuna de oro y se han tenido que ganar todo lo que tienen.

Pero ahí no quedaba su dedicatoria. También tiró de cierto resentimiento en su dedicatoria: “Aaahhh también a la gente que se burlaba de mí y decían que no iba a llegar a ningún lado, está va pa’ todos ustedes cab… 😂 el 11 de febrero conocerán a #Bastian y prepárense que es solo el Comienzo 🙏🏻 #MARRYME 💍”.

Muchos de sus compañeros, algunos colombianos como él, que también han hecho realidad muchos de sus sueños, han querido estar a su lado en esta celebración.