Blanca Portillo se pasa por ‘La Resistencia’ desde donde manda un mensaje a Pablo Motos con ayuda de Broncano

“No me lo puedo creer, qué fuerte esto. Que estoy de verlo en casa y ahora estoy aquí”. Así de emocionada llegaba Blanca Portillo a La Resistencia. “Qué alto, qué guapo, qué bien me ha salido”, le decía a David Broncano.

Aunque los piropos más emotivos fueron para Jorge Ponce al que la actriz llevó un regalo. “Eres un sueño cumplido”, le dijo mientras le daba un abrazo. “Es que a mí me gustas muchísimo, yo sé que tú eres un hombre casado, que tienes hijos, yo soy una mujer mayor… eres como que, si yo hubiera tenido menos edad y tú no hubieras sido un hombre casado, yo te habría declarado mi interés. Me pareces un tipo graciosísimo, divertido, para llevártelo a casa”, añadió para emoción del humorista.

A continuación, le ha dado un colgante de un corazón con una llave y Ponce no ha podido menos que darle un beso en la boca, covid aparte. “Nunca te han traído nada, pero lo que te han traído es lo más bonito que han traído nunca”, decía Broncano. Y eso que a él le había llevado unas tortillas y pimientos cocinados con ellas con ingredientes top y un poco de jamón serrano.

Además de promocionar su película Maxibel, con la que podría ganar un Premio Goya a la mejor actriz este mismo sábado, también tiene obra de teatro, Silencio, con la que está recorriendo España.

Petición a Pablo Motos

Aunque se sintió como casa y muy cómoda, Blanca no dudó en afirmar que es muy tímida y lo demostró cuando Broncano le pidió que recrearan en un sketch lo ocurrido con Casero en la votación de la Reforma Laboral.

“¿Sabes por qué nunca he ido a El Hormiguero?", le preguntaba la actriz al presentador. “¿En serio? Si es la casa de la diversión, ¿por qué no te quieres divertir?”, le replicaba Broncano. "Nunca he ido a porque soy muy vergonzosa y cuando me ha invitado alguna vez Pablo me ha dado mucha vergüenza. Creo que ahora está enfadado conmigo”, reconocía consciente de que se estaba metiendo en un jardín.

“Creo que nunca más me ha querido llevar por eso, debe pensar que no quiero ir, pero en realidad es que me da una vergüenza que me muero", admitía. Así que, han aprovechado la ocasión para pedir a Pablo Motos que vuelva a invitarla. “Le podemos mandar un mensaje a Pablo para que te vuelva a llamar. Y luego tú ya, para que le puedas decir que no, si quieres. Pablo, fíjate Blanca, qué actriz, igual lleva comida”, animaba Broncano.

“Si está enfadado, que no se enfade”, pedía Blanca que perdió toda vergüenza previa y se lanzó a protagonizar el sketch que le habían propuesto.

Lo que no sabemos si llegó a Antena 3 el recado. Habrá que ver.