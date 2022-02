Estos son los nominados a los Premios Oscar 2022: mira aquí la lista

La 94ª edición de los Premios Oscar se celebrará el próximo 27 de marzo, y por ello, la Academia de cine estadounidense ha desvelado las nominaciones de este año. Sin duda, unas nominaciones muy esperadas, que coincide con las peticiones de los últimos años en que la academia sea más diversa y apueste más por el talento femenino y racionalizado.

Y aunque esta evolución se ha visto en los premiados y premiadas de los últimos años, otra mucha gente también lleva haciendo campaña por determinadas actrices para ocupar un puesto en las nominaciones de este año. Kristen Stewart por Spencer o Penélope Cruz por Madres Paralelas encabezan la lista de peticiones, que ahora podrán comprobar con las nominaciones anunciadas por la misma Academia.

La lista al completo, a continuación:

Mejor actriz de reparto

· Jessie Buckley por The Lost Daughter

· Ariana DeBose por West Side Story

· Judi Dench por Belfast

· Kristen Durst por El Poder del Perro

· Aunjanue Ellis por El Método Williams

Mejor diseño de vestuario

· Jenny Beauvan por Cruella

· Massimo Cantini Parrini y Jacqueline Duran por Cyrano

· Jacqueline West y Robert Morgan por Dune

· Luis Sequeira por Nightmare Alley

· Paul Tazewell por West Side Story

Mejor sonido

· Denise Yarde, Simon Chase, James Mather y Niv Adiri por Belfast

· Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphil y Ron Bartlett por Dune

· Simon Hayes, Oliver Tarney, James Harrison, Paul Massey, Mark Taylor por No Time to Die

· Richard Flynn, Robert Mackenzie y Tara Webb por El Poder del Perro

· Tod A. Maitland, Gary Rydstrom, Brian Chummey, Andy Nelson y Shawn Murphy por West Side Story

Mejor banda sonora

· Nicholas Britell por Don't look up

· Germaine Franco por Encanto

· Jonny Greenwood por The power of the dog

· Hans Zimmer por Dune

· Alberto Iglesias por Madres Paralelas

Mejor guion adaptado

· Coda, de Siân Heder

· Drive my car, de Ryusuke

· Dune, de Jon Spaiths, Denis Villeneuve y Eric Roth

· The Lost Daughter, de Maggie Gyllenhaal

· El poder del perro, de Jane Campion

Mejor guion original

· Belfast, de Kenneth Branagh

· El Método Williams, de Zach Baylin

· The worst person in the world, de Eskil Vogt, Joachim Trier

· Don't look up, de Adam McKary, David Sirota

· Licorice pizza, de Paul Thomas Anderson

Mejor corto animado

· Affairs of the art, de Joanna Quinn y Les Mills

· Bestia, de Hugo Covarrubias y Tevo Diaz

· BoxBallet, de Anton Dyakov

· Robin Robin, de Dan Ojari y Mikey Please

· El Limpiaparabrisas, de Alberto Mielgo y Leo Sanchez

Mejor corto

· Ala kachuu-Take and run, de Maria Brendle y Nadine Lüchinger

· The long goodbye de Aneil Karia y Riz Ahmed

· Please hold. de K.D. Dávila y Levin Menekse

· The dress, de Tadeusz Eysiak y Maciej Slesicki

· On my mind, de Marin Strange-Hansen y Kim Magnusson

Mejor actor de reparto

· Ciaran Hinds por Belfast

· Troy Kutsar por Coda

· Jesse Plemons por El Poder del Perro

· J.K. Simmons por Being the Ricardos

· Kodi Smit-McPhee por El Poder del Perro

Mejor montaje

· Hank Corwin por No Mires Arriba

· Joe Walker por Dune

· Pamela Martin por El Método Williams

· Peter Sciberras por El Poder del Perro

· Myron Kerstein y Andrew Weisblum por Tick, tick… Boom!

Mejor película animada

· Encanto

· Flee

· Luca

· Los Mitchell contra las máquinas

· Raya y el Último Dragon

Mejor canción original

· Be Alive, de Beyoncé para El Método Williams

· Dos Oruguitas, de Sebastián Yatra para Encanto

· Down to Joy, de Van Morrison para Belfast

· No Time to Die, de Billie Eilish y Finneas O'Connell para No Time to Die

· Somehow You Do, de Diane Warren para Four Good Days

Mejor actor

· Javier Bardem por Being the Ricardos

· Benedict Cumberbatch por El poder del perro

· Andrew Garfield por Tick Tick Boom

· Will Smith por El método Williams

· Denzel Washington por Macbeth

Mejor actriz

· Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye

· Olivia Colman por La hija oscura

· Penélope Cruz por Madres paralelas

· Nicole Kidman por Being the Ricardos

· Kristen Stewart por Spencer

Mejor película

· Belfast

· CODA

· No mires arriba

· Drive My Car

· Dune

· El método Williams

· Licorice Pizza

· El callejón de las almas perdidas

· El poder del perro

· West Side Story

