Tamara Gorro habla claro sobre la depresión que sufre

La influencer Tamara Gorro no está atravesando su mejor momento personal. Hace unos meses anunciaba a sus seguidores que sufría un problema de salud mental sin llegar a ponerle nombre, y comenzaba el año compartiendo en las redes su separación del futbolista Ezequiel Garay.

Durante la tarde del 7 de febrero, Tamara rompía su silencio a través de Instagram Stories delante de su “familia virtual” para dar a conocer el nombre de la enfermedad que lleva acompañándola durante más de un año y medio.

“Yo no soy nadie relevante, yo no soy nadie importante. Pero sí considero que a lo mejor tengo este perfil en el que me puedo hacer eco de ciertas cosas que a otras personas también les pueda ayudar; al igual que a mí misma” explicaba la influencer ante una audiencia de dos millones de seguidores.

“La enfermedad que yo estoy pasando la están viviendo millones de personas” continuaba “Yo tengo diagnosticada una depresión, en un grado bastante grave, con trastorno de ansiedad y ansiedad mental […] Yo me he tirado muchísimo tiempo en la cama, yo estoy en tratamiento psiquiátrico al igual que muchísimas personas. Y no ayuda nada ciertas cosas, que es el mensaje que quiero lanzar”.

Un mensaje reivindicativo

Con sus palabras Tamara Gorro hacía referencia a los mensajes recibidos en la publicación donde hacía un resumen de su viaje a Estados Unidos, aunque no se preocupaba tanto por recibirlos ella sino porque le llegasen a gente a la que en su misma situación les pudiesen afectar.

“Comentarios como ‘¿qué fuerte pero esta no estaba mala?, ¿pero esta no estaba triste?, ¿pero qué hace bailando? ¡Ah, mira! ¡Y se va a la peluquería! ¡Y se pone un labio rojo! ¿Pero esta no estaba triste? ¡Qué coño sabéis de lo que la gente pasamos!” Explicaba indignada.

“Estoy segura de que todo el mundo que padezca esta enfermedad lucha por salir, pero otros por desgracia no tienen la fuerza suficiente o la suerte que les acompaña para tirar hacia delante. Esto lo que demuestra es que la salud mental está poco visibilizada”.

Pese a la importancia que se quita Gorro al comienzo de su mensaje, la influencer aporta su granito de arena ante un problema que, como bien explica, acaba con la vida de miles de personas, ya que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en España entre los jóvenes. La visibilización de un problema tan importante como la salud mental es lo que hace las declaraciones de Tamara Gorro tengan valor, compartir unas palabras de apoyo y reivindicación. El mensaje llega, la lucha sigue.