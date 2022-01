Tamara Gorro toma una decisión drástica ante lo que está viviendo en los últimos tiempos: Huye de España

Esta semana Tamara Gorro ha cumplido 35 años y lo ha hecho triste y sin energía. Está enferma y está atravesando una separación, que no es nada fácil, por mucho que Ezequiel Garay salga en su defensa cada vez que lo necesita. Muchos han mostrado su preocupación por el estado en el que se encuentra y ella es consciente. Pero lejos de dejarse, está intentando buscar soluciones y acaba de compartir cuál es la que ha encontrado a corto plazo.

“HASTA PRONTO ESPAÑA”, ha escrito en su Instagram. “Dicen que no se debe huir de los problemas, pero como bien dice mi terapeuta y psiquiatra, ‘no es huir, es resetear’. Así lo tomo yo. Me voy unos días fuera para estar completamente desconectada, para coger aire y mimarme”, añadía.

Son muchos los que le han recomendado esta salida en los últimos tiempos y parece que ha decidido escuchar. “Si os mostrara los miles y miles de mensajes vuestros, comprobaríais que el 99% me decís eso que mi propia familia y amigos también coinciden: ‘Desaparece un tiempo, tómatelo para ti. Aquí vamos a estar siempre’. Y sí, tenéis razón, debo de hacerlo, por mí, por los míos (donde estáis vosotros también)”, escribía.

“Porque la gente cuando te quiere bien, no te aconseja mal. Se preocupa, y uno tiene que escuchar, algo que por desgracia pocas veces hacemos, porque en la vida caminamos por inercia”, explicaba sobre una realidad más común de lo que podemos imaginar.

La primera vez

“Es la primera vez que voy hacer esto, desconectar del mundo, con la intención de volver con ganas de seguir, de empezar a ser yo. Obviamente no volveré renovada porque como sabéis es un camino largo, pero sí lo haré descansada, mimada por mí misma y a ser posible con cinco kilos más. Sabiendo que aquí estaréis todos los que me queréis y cuidáis. Porque de nada sirve que tu gente te ayude y tú no hagas nada”, seguía reflexionando sobre lo que le ha llevado a tomar esta decisión y los resultados que espera.

“Familia virtual, vuelvo muy pronto, voy a buscar a esa Tamara pesada, intensa, payasa, divertida, positiva y alegre que se perdió, voy a cogerla de la mano y a traerla”, aseguraba sobre su propósito con este viaje.

Un ‘hasta luego’

“Los treinta y cinco por mis narices que es mi año, y desde hoy quiero empezar a disfrutarlo o al menos empezar ese cambio tan deseando. Que os quede muy claro: ME HACÉIS BIEN. Os quiero y siento cerca”, terminaba compartiendo con su tan querida familia virtual.

Ya ha recibido los primeros mensajes de apoyo.