Pete Davidson confirma su relación con Kim Kardashian

La noticia del divorcio de Kim Kardashian y Kanye West en la segunda mitad del 2021 se ha convertido en una historia digna de telenovela. Y es que ahora ambos están protagonizando un beef que nos mantiene a todos atentos a cada uno de sus movimientos. ¿Conseguirán superar sus diferencias? Tendremos que esperar para saberlo.

Lo que está claro es que Kim ha rehecho su vida de la mano de Pete Davidson. ¡Al fin podemos decirlo de manera oficial! Y es que ha sido el propio cómico el que lo ha confirmado frente a las cámaras.

En una entrevista con la revista People, Davidson se ha referido a Kim como su "novia" por primera vez. "No tengo Instagram ni Twitter ni nada de eso. Entonces, la mayor parte de mi vida diaria es montarme en coches e ir a un set. O, si estoy fuera, me quedo con mis amigos o me relajo con mi novia", declara Pete.

Han sido varias las ocasiones en las que se han visto a ambos tortolitos caminando con sus manos entrelazadas, por lo que no hay duda de que el cómico se refiere a la multimillonaria en sus palabras. De hecho, en noviembre de 2021 ya los medios comenzaron a hablar de su relación.

Una fuente cercana a la pareja desveló en noviembre del año pasado a ET Online que ambos estaban disfrutando de su tiempo juntos. "Pete es un romántico y siempre se las busca para hacer especial a Kim. Kim piensa que Pete es muy divertido y están haciéndola reír todo el rato, pero también han conectado a un nivel más profundo", aseguraba.

Ahora, después de numerosas salidas juntos y de fotografías que lo confirmaban, podemos referirnos a Pete Davidson y a Kim Kardashian como una de las parejas más inesperadas, pero reales, de los últimos meses.