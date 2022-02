Ya se ha producido el esperado reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Rosa Benito en ‘Ya son las 8’

El pasado 8 de julio de 2016, Rosa Benito abandonaba definitivamente Sálvame. Desde entonces, ha mantenido una guerra fría con Jorge Javier Vázquez a través de los distintos programas de la cadena por los que ha ido apareciendo como colaboradora. Cuando Ya son las 8 anunció que ambos se verían las caras en el programa, hubo mucha inquietud.

Jorge Javier Vázquez había utilizado el apelativo de “viuda de Rocío” para referirse a la ex mujer de Amador Mohedano, y eso no le gustó nada. Es uno de los puntos que han aclarado en su reencuentro que no ha ido tan mal como esperaban.

“Rosa esta mañana tenías muy mala cara, estabas como inquieta", le decía el presentador de Sálvame nada más encontrarse con ella. "Yo creo que me conoces un poquito, estaba preocupada por todo lo que se estaba diciendo", contestaba ella.

Jorge Javier ha reculado y en ese mismo momento ha aclarado que el apelativo de la discordia fue una equivocación. “Lo que quería decir era la cuñada viuda". Y Rosa ha intentado explicar por qué le sentó tan mal. "Ya sabes que yo tengo una mentalidad antigua y lo lleve al lesbianismo", explicaba. Tema zanjado, aunque había más temas pendientes.

El caso Rocío Carrasco

El presentador le ha echado en cara a Rosa lo poco empática que ha sido con Rocío Carrasco en cuanto a su relación con Rocío Flores. "Hay situaciones insalvables y no he entendido la incomprensión de Rosa Benito. Al igual que hay madres que no se portan bien con sus hijos, hay hijos que no se portan bien con las madres", exponía Jorge Javier.

Rosa aseguraba que ella le perdonaría todo a un hijo. “Cuando vi el episodio no podía dormir llorando. No pude ver más. Yo he sido una persona que he sido enferma y me dijo mi psiquiatra que todo lo que me afecte no lo puedo ver. Cuando vine aquí fue horroroso. Es horroroso, pero si pasa háblalo con tu familia. Yo siempre he estado ahí", respondía Rosa a las acusaciones.

El caso Fidel Albiac

Y el tema no se ha quedado ahí porque también ha salido a relucir el tema de Gloria Camila y Fidel. Rocío Carrasco dijo sobre ella que estaba "manejada por un maestro" en alusión a la influencia que ejercía sobre ella José Ortega Cano.

"Si en mi banda hay un maestro, en la suya hay otro que a veces es peor que el mío, Fidel", respondía Gloria Camila que no se achantó ante las palabras de su hermana. Llegó, incluso, a confesar que Fidel se refería tanto a ella como a su hermano como "los inmigrantes". Un apelativo que no ha escuchado directamente de su boca, pero que sí lo han hecho personas de su confianza que no se lo dirían para malmeter. Antonio Rossi es uno de los que asegura tener un audio de Fidel refiriéndose a ellos de esa manera.

Jorge Javier contó que en el momento en el que Gloria Camila estaba diciendo eso en Ya son las 8, Fidel estaba en Mediaset viendo el programa. “La primera palabra cuando dijo ‘nos llamaban inmigrantes’ fue ‘eso es mentira’ y con la idea de que aquí ya hay alguien que está manejando… Tú le preguntaste a Gloria Camila, ‘¿tú lo has escuchado de su boca?’, y ella te dijo ‘no’”, explicó.

“Lo vi como que alguien dice una mentira de ti y es tan mentira que ni se inmuta”, añadió sobre la reacción de Fidel ante lo que se había dicho.

Más allá de las diferencias y apoyos en el caso Rocío Carrasco, el reencuentro entre Jorge Javier y Rosa fue mejor de lo esperado y llegaron a sellar su reconciliación, incluso, con un abrazo en plató. Veremos cuánto dura la calma.