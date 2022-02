‘Infiel’ no consigue la renovación (aunque su futuro en Antena 3 está garantizado)

Si eres seguidor de Infiel y estás preocupado por el futuro de la serie tenemos que decirte que, efectivamente, hay malas noticias. Y es que la ficción que está cosechando tanto éxito en Antena 3 tiene más o menos los días contados. ¿El motivo? La televisión turca Kanal D ha decidido no renovar esta historia por una tercera temporada.

Todavía no hay fecha para el desenlace de Infiel. De momento, en su país de origen, van por el capítulo 17 de la segunda temporada y no se sabe el número exacto de episodios que faltan por emitirse. Sin embargo, Kanal D ha decidido no seguir explotando el culebrón de Asya y Volkan, tal y como recoge la revista ¡Hola!.

El motivo de la cancelación

Infiel es una serie que se ha convertido en un fenómeno internacional, arrasando en casi todos los países en los que ha probado suerte. Quizás por eso no se entienda que la televisión turca haya tomado esta decisión. Es verdad que puede que haya un desgaste en la trama principal y la audiencia no sea la misma que al principio.

Cansu Dere interpreta a Asya en 'Infiel' / Atresmedia

No hay que olvidar, sin embargo, que desde su estreno, El Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía no ha visto con buenos ojos Infiel. Allí la infidelidad es un tema tabú, piensan que una serie así podría crear modelos de conducta en su audiencia potencial. Por lo tanto, esto podría haber influido a la hora de cancelar la serie.

En Antena 3 hay 'Infiel' para rato

A pesar de que su futuro ya está escrito, Infiel seguirá mucho más tiempo en Antena 3. En estos momentos, la cadena principal de Atresmedia sigue emitiendo capítulos de la primera temporada. Y ojo, porque tiene asegurada la emisión hasta, por lo menos, el último domingo de marzo. Falta por confirmar si la segunda temporada se estrenará inmediatamente después, dándole a los espectadores un poquito más de Asya, Volkan y el resto de personajes que forman parte de Infiel.