Kiko Rivera cumple años y su hermana comparte en ‘El programa de Ana Rosa’ si piensa felicitarle o no

La relación de Kiko Rivera y su hermana Isabel Pantoja nunca ha sido un camino de rosas. A lo largo de los años hemos visto vaivenes que les alejaban por momentos y les volvían a acercar en otros. Ahora están en uno de los distanciamientos más severos.

Kiko Rivera está en pie de guerra con el mundo y la semana pasada concedió una entrevista en la que renegaba de Isa P y contaba intimidades como la de un intento de suicidio. Algo que ella no parece dispuesta a perdonar.

Esta mañana ha querido estar en El programa de Ana Rosa donde es colaboradora y ha sido muy clara cuando Joaquín Prat le ha preguntado si hoy, cumpleaños de Kiko Rivera, le había felicitado: “No”.

Sin perdón

El presentador le sugería que tal vez este día sería un buen momento para acercar posturas. “No, no es un buen momento, de hecho, yo no pienso felicitarle, pero, igualmente no le deseo nada malo, pero no procede ahora mismo felicitarle porque, además, no me sale”, aseguraba su hermana.

Joaquín Prat insistía y le preguntaba si podría charlar con su hermano si, repentinamente, decidiera salir a la calle a atender a la reportera que el programa tiene allí apostada. “Tampoco, menos si es por aquí por la tele, creo que hay otras maneras de hablar, y si lo hiciese por aquí otra vez, me volvería a demostrar otra vez que no es la intención de pedirme perdón o hablar conmigo, sino que la cosa va más allá. Así que ahora, ni una cosa ni la otra, lo mejor es que marquemos distancias”, decía muy contundente.

La reportera contaba que habían visto a Irene Rosales recibir un buen número de globos dorados, presumiblemente para celebrar el cumpleaños de su marido.

Está claro que Kiko Rivera no va a pasar su mejor cumpleaños.