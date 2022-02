Ramón García finge un desmayo en directo y se suma al efecto "Sandrina"

La fiebre de Sandrina no cesa. El desmayo en directo de la concursante del talent de Castilla-La Mancha Media A tu vera Sandrina Martínez el pasado fin de semana circuló por las redes tan rápidamente que, menos de una semana después, lo que hemos bautizado como 'el efecto Sandrina', continúa copando minutos de televisión en todas las antenas.

Primero llegó a Antena 3 de la mano de Susanna Griso. La presentadora de Espejo Público entrevistó el pasado martes a Rosa, la hermana de Sandrina, para preocuparse por el estado de salud de la cantante y de su madre —quien a coalición del desmayo de su hija sufrió un ataque de nervios— y preguntarle sobre la polémica que se había abierto sobre si esta fingió o no el desvanecimiento. Pero lejos de encontrarse con una entrevista normal lo que Grino no esperaba es que, justo al darle paso a su invitada, esta la saludase diciendo: "Buenos días a Ana Rosa y a todo el equipo".

Susto enorme ayer en el programa @atuveraOficial cuando #Sandrina se jugaba pasar a la final del concurso. Se desmayó lo que provoco una crisis en su madre en la grada. El programa ha comunicado que todos están bien, pero... vaya susto #television #ULTIMAHORA pic.twitter.com/TGFJbIEawi — TVMASPI (@sebas_maspons) February 6, 2022

Las palabras de la hermana de Sandrina causaron un efecto dominó entre los miembros de la tertulia de Antena 3, que, al darse cuenta de que la entrevistada les había confundido nada menos que con el programa con el que compiten directamente por el share, se fueron contagiando la risa los unos a los otros hasta que la propia presentadora se dio cuenta de lo que sucedía.

"Jefa, no te me desmayes", "No te desmayes Susana", se escuchó en el plató de Antena 3 en tono jocoso justo después del desliz de la hermana de Sandrina. Pero entonces, Susana Griso, lejos de quitarle hierro al asunto, decidió seguir con la broma y se lanzó al suelo fingiendo un desmayo en un gesto que provocó la risa incontrolada de todos los presentes en los estudios de Atresmedia.

Bien, pues después del falso desmayo de Susana Griso, le ha llegado el momento a Ramón García de sumarse al 'efecto Sandrina'. El presentador de Castilla-La Mancha Media también trató el martes por la tarde en el magazín En Compañía el tema del desmayo de la cantante de copla y, ante la sorpresa de su compañera Gloria Santoro decidió tirarse al suelo al grito de "Todos somos Sandrina".

"Me la sé eh... ¿La puedo cantar otra vez? Que me la se entera eh. Estoy bien. Me la sé entera. Eh. ¡Mi mama, mi mama, mama!, dijo el presentador desde el suelo continuando con la broma que ha recorrido ya medio Internet.