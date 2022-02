Leire Martínez (La oreja de Van Gogh) explica por qué lleva tres meses sin poder abrazar a su pareja

Leire Martínez, la vocalista de La oreja de Van Gogh, suele ser muy discreta con su vida privada. Hemos ido siguiendo su curriculum amoroso sin demasiados sobresaltos. Se casó, se divorció y se volvió a enamorar. Y en esas está ahora, aunque separada de su amor.

“Él es Miguel. Mi amigo, mi confidente, mi amante, uno de los grandes amores de mi actual vida, el que espero sea compañero de viaje de lo que me quede de ella, el que me respeta, me ama, me sana, me deja ser, me ayuda e impulsa a ser mejor, me escucha, me hace plantearme, me acompaña en silencio o me corta cuando se me va de las manos, el que quiere a los míos y cuida como propios, un hermano ejemplar, un amigo de los que casi no quedan, y profesional como pocos”, compartía en sus redes junto a una fotografía de ambos.

Miguel Sueiras y Leire comenzaron su relación en otoño de 2019. Lo suyo ha sido una aventura en todos los sentidos. Comparten su pasión por la música, algo que ha llenado la vida de ella desde hace muchos años y algo por lo que ha apostado más recientemente llegando a dejar su puesto fijo como profesor.

“No solo lo echan de menos sus alumnos del cole, también los padres de esos niños y sus compañeros, desde que se pidió la excedencia. Valiente, dejando la seguridad de un sueldo fijo al mes, saliendo de su zona de confort para subirse a un tren y una aventura que a veces solo ocurre 1 vez en la vida. Y solo”, compartía con admiración su chica.

En la distancia

Está claro que ella ha sido uno de sus máximos apoyos, no hay más que ver cómo habla de él: “Es un musicazo como la copa de un pino y lleva 3 meses demostrándolo en Kuwait, lejos de todo lo que conoce y ama, y luchando como un jabato. Ya queda muy poco para que vuelvas y quería gritarle al mundo lo orgullosa que estoy de ti, que estamos, porque no soy la única. Ya sabíamos cuánto vales, y espero que después de esto, también tú lo hayas visto”.

Tres meses sin verse se le ha hecho largo y Leire no ve el momento de que eso acabe: “Te he echado muuuuuuuucho de menos, y me muero por volver a abrazarte y besarte y reírme a tu lado como solo nosotros sabemos, y ya casi está. Todo esto te lo diré en persona y probablemente al oído, pero te merecías que los demás también lo supieran. Querote moito, moito, moito hasta TODO (como me gusta decirte) y espero seguir a tu lado y de la mano, todo lo que se pueda!!!!!!! #EasyLife #ContigoTodo #MissYou".