Anne-Marie se cae en directo sobre el escenario de los Premios BRIT pero consigue salir del paso

Las galas de premios siempre dejan momentazos de los que se hablarán durante días e, incluso, semanas. Y si no que se lo digan a Rosalía y Rauw Alejandro tras protagonizar un beso sobre el escenario de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears. La foto ha estado circulando por las redes hasta ahora.

Pues bien. Los Premios BRIT no iban a ser menos. De hecho, Adele no fue la única protagonista de la noche. Otra de la que se ha hablado en redes sociales en Anne-Marie tras su caída en directo sobre el escenario.

Todo ocurrió durante su actuación del tema Kiss My (Uh Oh). Cuando se dispuso a bajar los escalones que había en el escenario, no pisó del todo bien, lo que provocó una caída inminente. Pero ella se recompuso rápidamente y siguió cantando para demostrar que cuenta con una gran profesionalidad. De hecho, esto es algo que han querido destacar los usuarios en las redes, ya que se han quedado sorprendidos con la rapidez con la que la británica ha salido del paso.

LMAO you styled it out well bestie pic.twitter.com/b1EXmMiTVH — soph (@dlibyhcantwell) February 8, 2022

La propia Anne-Marie ha querido bromear sobre su caída. Lo ha hecho a través de Twitter, donde ha compartido el siguiente mensaje: "No necesitaba mi tobillo izquierdo de todas formas".

Didn’t need my left ankle anyway — 🖤ANNE-MARIE🖤 (@AnneMarie) February 8, 2022

"Espero que estés bien", dice una de sus seguidoras. "Eres muy poderosa", añade otra. Un usuario, incluso, ha comparado su caída con la de Madonna también en los Premios BRIT, pero de 2015.

Anne-Marie estaba nominada a la categoría de Canción del año con Don't Play, su colaboración con KSI y Digital Farm Animals. No obstante, el premio se lo ha acabado llevando Adele con su hit Easy On Me. De lo que se ocupó la británica fue de llevar su música en directo al escenario para así protagonizar un show para todo su público. Lo que ella desconocía, evidentemente, era que acabaría en el suelo (aunque por segundos).

Otros de los que se subieron al escenario fueron Adele, Ed Sheeran y Liam Gallagher, entre otros, que también llenaron de música una de las galas más esperadas por los artistas británicos de la industria musical.

Y tú, ¿cómo viviste los Premios BRIT? ¿Y la caída de Anne-Marie? ¿Cómo hubieses reaccionado tú en su lugar?