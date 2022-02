Ed Sheeran confirma su colaboración con Taylor Swift en los BRIT Awards

Ed Sheeran se ha convertido en uno de los auténticos protagonistas de los BRIT Awards, que tenían lugar la noche del 8 de febrero. El cantante era el encargado de abrir la gala junto a Bring Me The Horizon con su éxito Bad Habits, aunque volvía a poner un pie en el escenario para cantar The Joker And The Queen y agradecer su galardón a mejor compositor del año, tras un vídeo que hacía un repaso por los grandes éxitos de su carrera y le reconocía como una de las voces más importantes del panorama musical actual.

Sin embargo, estas no eran las únicas sorpresas que tenía preparadas el artista. Durante la alfombra roja de los BRITS Awards se encargó de confirmar una colaboración de la que desde hace días se rumoreaba en redes sociales: el remix de The Joker And The Queen junto a Taylor Swift. Además, Sheeran confirmaba que saldría a la luz este viernes 11 de febrero.

🚨| @EdSheeran confirms the remix for "The Joker And The Queen" is out this Friday with @taylorswift13pic.twitter.com/FgmA1izdDd — The Swift Society (@TheSwiftSociety) February 8, 2022

La amistad entre el británico y la estadounidense lleva sosteniéndose en el tiempo más de 10 años, habiendo colaborado en distintas ocasiones. En el año 2012, cuando Taylor Swift lanzó su cuarto disco Red, Everything Has Changed junto a Ed Sheeran se convertía en uno de los singles promocionales del álbum. Del mismo modo, en su álbum Reputation también se incluía un tema junto al cantante que se convirtió en sencillo: End Game.

Finalmente este 2021, con la regrabación de Red, una nueva colaboración entre los dos salía a la luz como parte de los temas "From the Vault" que la de Tenneesse presentaba a sus fans como parte del reclamo para volver a comprar el disco, Run, en la que ambos aparecen como compositores.

El turno de Ed Sheeran

The Joker And The Queen es una balada de Equals, el último disco del cantante. Una canción en la que habla del amor que siente por una persona que le tendió la mano y le acompañó en sus peores momentos, que le elige a él a pesar de tener a su disposición a miles de reyes.

Ed Sheeran, lanzaba en sus redes sociales un adelanto para amenizar la espera de sus fans, pudiéndose escuchar tanto la voz de Taylor Swift como sus voces juntas. ¡Escúchalo a continuación!

The Joker And The Queen featuring my good friend @taylorswift13 is out this Friday. Link in bio to pre-order or pre-save it xhttps://t.co/1WEEHn3okc



Repost @ teddysphotos on Instagram pic.twitter.com/8kIYNSS7Pw — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) February 9, 2022

A lo largo de los años hemos podido comprobar que las voces de ambos congenian a la perfección en cualquier tipo de canción, y estamos seguro que en The Joker And The Queen volverán a dejar a sus fans con los pelos de punta.