Zendaya tiene nueva figura cera (aunque muchos dudan de su parecido)

Zendaya se ha convertido en una de las actrices referentes para las nuevas generaciones. Ahora su nombre es más tendencia que nunca tras el estreno de la nueva temporada de Euphoria.

Aprovechando este éxito, el museo Madame Tussauds de Londres ha querido rendir homenaje a su talento estrenando una nueva figura de cera. En concreto, estará disponible a partir del 11 de febrero en el museo situado en Baker Street.

Como ya es costumbre, el museo ha compartido con sus seguidores y los de la actriz unas fotos que avanzan cómo lucirá su nueva figura de cera en la ciudad británica. Su look se inspira en los modelitos que nuestra protagonista luce en las alfombras rojas, que siempre causan sensación. Está protagonizado por un suit y una blusa rosas con unos accesorios de joyería de lo más discretos.

Madame Tussauds London unveil Zendaya wax figure. pic.twitter.com/OYBefFqVAY — Pop Base (@PopBase) February 9, 2022

"Zendaya emana genialidad. No solo eso, ella usa su estatus de celebridad para unirse a conversaciones, reflexivamente hablando, sobre temas sociales importantes", declara Tim Waters, gerente general del Madame Tussauds de Londres. "Ella es ella misma y nosotros, junto a sus fans, amamos eso de ella. Con rumores circulando sobre Zendaya convirtiéndose en una londinense pronto, el momento para rendirle homenaje en Madame Tussauds no podría ser mejor", añade. ¿Se referirá a su tan célebre noviazgo con el británico Tom Holland? No nos extrañaría, ya que está a la orden del día.

Lo cierto es que la nueva figura de cera de Zendaya ha generado todo tipo de opiniones en las redes sociales. Muchas de ellas defienden la idea de que no hay ningún parecido entre ésta y la Zendaya de la vida real. Los usuarios también se han animado a compartir algunas de las creaciones de estos museos de cera, que en varias ocasiones se han alejado de la realidad.

No es la primera vez que Zendaya inaugura una figura de cera. Ya lo hizo en noviembre de 2015, no con una, sino con dos diguras de cera en San Francisco y Orlando. Pero la popularidad de la actriz no ha pasado desapercibida, lo que ha hecho a la organización del museo tomar la decisión de inaugurar una nueva figura que represente su versión más actual.

Y a ti, ¿qué te parece la figura de cera de Zendaya? ¿A quién te gustaría que añadiesen en este museo?