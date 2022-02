El nuevo retoque estético que se ha hecho Gal·la (‘La isla de las tentaciones 4’), tras el pecho

Después de salir de La isla de las tentaciones parece que los centros de cirugía estética se lanzan en masa a por los participantes que, rápidamente, muestras en redes cómo se van haciendo retoque tras retoque.

Ya lo contamos con los concursantes de la primera y segunda edición, pero esto ya se ha convertido casi en una tradición también con los de la tercera y cuarta.

Una de las más llamativas ha sido Gal·la - la joven que entró con Nico de la mano y salió sola- que ya comentó en la villa que se sentía acomplejada por su físico al compararlo con el de sus compañeras. Ella más delgadita, con una figura más fina y sin tanta curva. Mientras el resto tenía más altura y era más exuberante.

Algo que cambió al salir del reality, porque lo primero que hizo la ex del futbolista fue un aumento de pecho. Ella misma lo explicó en sus redes: "Quería algo natural, que no sobresaliera de mi cuerpo y me puse 300 en cada pecho". Aseguró sentirse "encantadísima" y todos lo pudimos comprobar en El Reencuentro, al verla muy cambiada físicamente.

También se retocó los labios y, esta semana, empezó con el tratamiento de ortodoncia invisible que llevará durante 8 meses: "Os llega la caja a casa, con todo lo que necesitáis y en la app te avisan cuándo debes cambiar los alineadores para tener la sonrisa perfecta", explica en sus redes.

Por lo que, de la Gal·la que conocimos todos en la cuarta edición, a la que veremos dentro de un año, quedará bastante poco. Lo importante es que ella se sienta bien y feliz