‘La Resistencia’: Clara Galle y sus compis de ‘A través de mi ventana’ cuentan la otra historia de la peli

Clara Galle, Julio Peña, Eric Masip y Hugo Arbués se han convertido en los chicos de moda tras el estreno de A través de mi ventana, el último éxito juvenil de Netflix. Y por eso no era de extraña que David Broncano les invitase a pasar un rato por La Resistencia.

Allí, le han contado una versión muy distinta de la historia que teníamos en mente. “Es una película sobre una secta que quiere pasar a lo que es el mundo siguiente que es el mundo a través de la ventana”, comenzaba aclarando la protagonista.

En seguida han seguido los tres chicos co-protagonistas: “La secta somos los tres hermanos y más gente… el pasar a través de la ventana es como el paso para… el momento cumbre de la filosofía”.

Y si ya a estas alturas nos estaba pareciendo una rayada, han continuado. “Su personaje es el encargado de enamorarla para traerla al otro lado de la ventana…por medio de la lujuria. Naranjas no hay, pero sí que nos tiramos cosas por encima. Hay un poco de todo, es raro, pero está bien. Y van en pegaso, pero rollo griego, eso está bien”, continuaban contando sobre este nuevo argumento que desconocíamos.

Está claro que además de para interpretar, tienen cualidades para escribir guiones porque, menuda fantasía de argumento se han inventado para intentar convencer a Broncano de que tenía que ver la peli.

La PELÍCULA que se han montado para hablar de la 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄



A ver qué se inventan para la segunda temporada 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/z89CQVu6nv — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 10, 2022

Por cierto, que la más lanzada para probar la nueva forma que ha encontrado el presentador de comer naranjas, ha sido ella que no ha dudado en decirle que le pusiera él el babero que le ofrecía. “Me gustaría decirles a mis padres que Broncano me ha puesto un babero”.

Un regalo con distintas interpretaciones

Y puestos a poner cosas, precisamente el regalo que le han hecho al anfitrión tenía que ver con ponerle una sábana por encima para convertirle en un Dios griego, como ellos en la peli. Claro que el resultado ha quedad muy lejos de lo que debían tener en mente.

Clara ha asegurado que cuando a ella le dijeron que llevaban la sábana, tenía en mente otra cosa que nada tenía que ver con los disfraces y quién haya visto la película puede sacar alguna conclusión.

Viendo cómo se estaba desarrollando el ""REGALO"" parecía que Broncano iba a acabar dentro de una alfombra y luego en un río. pic.twitter.com/IC57whAsMc — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 9, 2022

Así hemos podido comprobar que los chicos y las chicas de A través de mi ventana, tienen ideas muy diferentes de lo que se puede hacer con una sábana.