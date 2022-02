Nagore se suelta en ‘Secret Story’ y reconoce lo horrible que fue para ella ‘Gran Hermano’

Nagore Robles entró en la noche de este miércoles a Secret Story para pasar unos días conviviendo con los concursantes. En concreto, hasta el próximo domingo.

La ahora colaboradora de Mediaset, llegó a la casa de una forma especial y es que hacía más de 10 años que no la pisaba. Ella saltó a la fama nacional cuando la escogieron como concursante de Gran Hermano 11 y salió expulsada la tercera, con el porcentaje más alto de la historia del reality.

Desde entonces, la vasca se ha hecho un hueco en Telecinco siendo una de las tertulianas mejor valoradas y llevando su dato histórico por bandera.

Sin embargo, la primera noche que pasó en Secret Story, se sentó junto al resto de concursantes que le preguntaron varias cosas sobre su vida privada y una de ellas fue por su experiencia en el reality.

"Fue horroso para mí. De golpe estaba subida a un coche con una redactora que me dijo que saliera y entrara a la casa", recordó haciendo alusión a cómo fue de rápido todo lo que vivió, sin poder saborearlo del todo.

"Tenía solo 26 años e intentaba salir de algo que estaba viviendo. Me hice mucho la dura y eso me amargó" confesó, reflexionando sobre lo que no le debió gustar al público de ella. Eso sí, aseguró que aprendió de todo ello y en el siguiente reality, Acorralados, fue totalmente distinta y lo ganó.

Por lo que, Gran Hermano le hizo madurar mucho, entenderse algo más, y aunque fue una experiencia dura, acabó calificándola de "cojonuda" y agradeciendo que le cambiara la vida por completo, que "era lo que buscaba.