Gonzalo Hermida reacciona al comentario de Tanxugueiras: “No sé por qué dijeron eso”

El Benidorm Fest sigue dando que hablar. Como diría Mila Ximénez: "No para, no para, no para". Esta vez, el protagonista ha sido Gonzalo Hermida. El cantante está aprovechando los últimos coletazos del festival para promocionar su música e incluso para pronunciarse sobre algunas polémicas, en concreto una que tiene que ver con él y un comentario que soltaron las Tanxugueiras en un programa de La 1

"Entramos en vídeo porque sabemos que gusta más un videoclip que una actuación en directo", dijo Sabela Maneiro en una conexión con Las Claves del Siglo XXI la semana pasada. La integrante del grupo gallego se hacía eco del desglose de puntos que se hizo el lunes pasado y donde se descubrió que un miembro del jurado había votado con la mínima puntuación a las Tanxugueiras, dándole más a Gonzalo Hermida a pesar de no haber actuado en la final.

El zasca de las Tanxugueiras al jurado que le dio 2 puntos a ellas y votó más por un videoclip 🤣💥#BenidormFest #LasClaves3 pic.twitter.com/eIGwDVAphl — 🏳️‍🌈👁️ E D U🔻🏳️‍🌈 (@edusanzmurillo) February 4, 2022

El intérprete de Quién lo diría ha respondido en Fórmula TV de manera rotunda a este asunto. "No sé por qué dijeron eso. Cada uno con su mundo y si ellas quieren tirar por ahí porque lo sienten así pues ánimo y que defiendan su postura", explica el cantante. "A ellas les tengo muchísimo cariño. De hecho, Sabela me llamó cuando me puse malo. El comentario de las Tanxugueiras me lo ha pasado mucha gente, pero yo a lo mío".

“Me parece una falta de respeto”

Lo que dijeron las Tanxugueiras fue un comentario que se repitió mucho en redes sociales el día que salió a la luz esta información. Consciente de ello, Gonzalo ha querido defender su candidatura, recordando que era totalmente válida, tal y como señalan las bases del certamen organizado por Televisión Española.

Gonzalo Hermida contesta a Tanxugueiras después de que estas dijeran que “gusta más un videoclip que una actuación en directo”.#benidormfest pic.twitter.com/8XR7OhoFIB — navepop (@navepop) February 10, 2022

"Cuando dicen que solo se valora un videoclip me parece una falta de respeto de aquí a Pekín. No es es solo un videoclip, es una canción en la que ha trabajado mucha gente", afirma Gonzalo. "Si yo fuese jurado votaría lo que me moviese el pecho. Da igual que no haya actuado. Si la canción me golpea, ¿qué hago? Cuando esto empieza a ser una competición en lugar de un evento bonito...vamos a dejarnos de pamplinas, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a preocuparnos de que no nos suban más la luz y de que no maten a la gente".