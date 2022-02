TVE responde a la polémica del Benidorm Fest: “Entendemos la resaca emocional, pero no hay irregularidades”

Televisión Española tenía que dar unas explicaciones por todo lo que se ha montado tras la gran final del Benidorm Fest. Muchos han sido los que han acusado a la cadena pública de hacer tongo. No están nada convencidos de cómo repartieron los puntos el jurado profesional en esa última gala de la que Chanel salió victoriosa por encima de las otras dos favoritas: Rigoberta Bandini y Tanxugueiras.

En los últimos días, parte del público ha arremetido injustamente contra Chanel, una ‘bugatti’ que se merece todo nuestro respeto después de una actuación magistral tanto en la primera semifinal como en la final del Benidorm Fest. La mayoría, sin embargo, ha puesto el foco en TVE, que no ha sido transparente en el momento en el que no ha querido explicar cómo se hizo la elección del jurado profesional y cúal fue la votación individual de cada uno.

Estas explicaciones se las merecía Chanel, ganadora de esta primera edición, y se las merecían el resto de candidatos de esta exitosa primera edición del Benidorm Fest. Han llegado tarde, pero, en cierta forma, han llegado.

"El Benidorm Fest ha marcado un antes y un después. Ha llegado para quedarse. Hoy queremos despejar cualquier tipo de duda en torno al festival. No hay irregularidades, no hay denuncias, aquí lo único que hay 13 canciones elegidas por esta casa y cualquiera de ellas podría haber ganado", ha empezado diciendo María Eizaguirre, directora de Comunicación.

"Entendía la resaca emocional, entérelos que había mucha ilusión con esas candidaturas. Pero no hay perdedores. Todas son ganadoras. Todos han ganado", ha continuado explicando. Además, la directora de comunicación ha dejado claro que "todas las canciones eran idóneas para representar a España en Turín", pero que solo podía haber una ganadora:

"Es el resultado de tres tipos de votaciones, un jurado profesional, independiente. Ese jurado tiene una moral rinde lengua que está fuera de toda esa duda y exigimos desde aquí respeto"

El desglose de la puntuación del Benidorm Fest

RTVE ha querido recordar las bases del concurso y los porcentajes que cada una de las votaciones tenía:

50% corresponderá a Voto del Jurado (con una composición 60% nacional, 40% internacional, jefes de delegación, periodistas, artistas, músicos y/u otros profesionales).

50% corresponderá a Voto del público, de esta forma:

25% será por televoto (vía app, internet, teléfonos y/o llamadas).

25% será por elección de un jurado compuesto por una muestra de la población española seleccionada mediante reglas estadísticas y demoscópicas.

Además, ha desglosado todas las puntuaciones que obtuvieron los artistas en la final del Benidorm Fest. Incluida la más polémica: la del jurado.

El jurado telemático (192.000 votos)

Lo primero que han desvelado han sido los votos telemáticos, desvelando los sms y llamadas de las dos artistas más votadas.



Llamadas

43.620 - Tanxugueiras

6.366 - Rigoberta Bandini

SMS

94.220 - Tanxugueiras

28.340 - Rigoberta Bandini

En porcentajes

Tanxugueiras - 70,75

Rigoberta Bandini - 18.08%

Chanel - 3,03%

Varry Brava - 2,6%

Rayden - 2,12%

Blanca Paloma - 1,04%

Xeinn - 1,01%

Gonzalo Hermida - 0,76%

El jurado demoscópico

Tanxugueiras - 2.758 (14,59%)

Chanel - 2.624 (13,88%)

Rigoberta Bandini - 2.555 (13,52%)

Gonzalo Hermida - 2.351 (12,65%)

Rayden - 2.300 (12,17%)

Varry Brava - 2.152 11,39

Blanca Paloma - 2063 10,92%

Xeinn - 2063 - 10.09%

El jurado profesional

Chanel - 51 puntos

Rigoberta - 46 puntos

Blanca Paloma - 39 puntos

Rayden - 37 puntos

Xeinn y Tanxugueiras - 30 puntos

Varry Brava - 25 puntos

Gonzalo Hermida - 12 puntos

Además, a la hora de desglosar cada una de los votos del jurado, no han desvelado los nombres. "Desde el principio dijimos que el voto del jurado se iba a dar a conocer de manera grupal para salvaguardar esa libertad y esa independencia . Después de lo que ha pasado que esa decisión que siempre hemos mantenido, ha habido amenazas de muerte, creemos que es lo más prudente”, han contestado desde RTVE.

Además, sobre las relaciones del jurado con Chanel y su equipo, Alfonso Morales, secretario de TVE ha contestado lo siguiente:

"No hay ningún tipo de incompatibilidad ni conflicto de interés. Se selecciona al jurado por su conocimiento con la industria musical. Lo más natural es que conozca a uno o a varios. Podemos tener en consideración medidas para el futuro garantizar un mayor aislamiento del jurado"

María Eizaguirre ha querido dejar claro que no ha habido irregularidades: "Que no coincida la votación el jurado con el demoscópico o el televoto no significa que haya habido un tongo".