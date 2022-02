Estrenamos nuevo concurso: 'La Pistaza'

En Anda Ya encanta sorprenderos, eso ya lo sabíais; pero no siempre de la misma forma. Los andayeros ya sabéis a que a Keru Sánchez le encanta componer canciones para sorprender a vuestros familiares, que a nuestro querido rey de las bromas, Cristian San Bernardino le pierde la predisposición por compincharse con vosotros para gastar esa broma pesada que lleváis años tramando, y que, en general nos encanta escuchar vuestras lagrimitas caer cuando alguno de vuestros amigos nos escribe para felicitaros una fecha especial.

Lo que probablemente no esperabas es que nos sacásemos un nuevo as de debajo de la manga: un nuevo concurso. Sí, lo que estás leyendo. Si has escuchando Anda Ya esta semana, habrás notado algunos cambios en nuestras secciones. Sobre las 07:15 escucharás Me bajo de la vida, la sección en la que nuestros presentadores, Dani Moreno, “El Gallo” y Cristina Boscá comentan las noticias más locas y surrealistas que puedas imaginar. que se adelanta quince minutos.

Este cambio da paso a Nacho Gómez Hermosura, nuestro experto en gente que está fatal, que adelanta su despertador para acompañarnos desde las 07:30 los lunes, miércoles y viernes con su sección, en la que nos trae las meteduras de pata más vistas de la semana en todas las plataformas.

Anda Ya - Estrenamos 'La Pistaza'

Aunque, sin duda, la novedad que más ilusión nos hace anunciaros es que, te traemos una nueva oportunidad de llevarte una de nuestras aclamadas y míticas tazas gracias a un nuevo concurso: La Pistaza; que, cómo os podréis imaginar por su nombre, consiste en darte 3 pistas para que logres adivinar una sola canción.

¿Creías que era fácil? Pues no. La primera pista la tira Cris, que intenta tararear un fragmento de la canción en cuestión, mientras la escucha por sus auriculares. Si eso no resulta ser suficiente, que es lo más probable, la segunda oportunidad nos la presenta un robot, que locuta de la manera más fría que sabe, un trozo de la letra. Si aún ni con esas das con el título del éxito, te queda una última opción, un mini trocito de música y letra que podría ser clave para iluminarte.

Si quieres enterarte de todo lo que tramamos a diario, síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.