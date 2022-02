Los Javis se despiden de Isabel Torres con unas emotivas palabras

Isabel Torres ha muerto a sus 52 años a causa del cáncer que no ha logrado superar. No hace mucho la veíamos recoger su Premio Ondas en Sábado Deluxe. Su emoción era patente y su conciencia de lo que estaba pasando, también.

Su vida no fue fácil, pero Los Javis le dieron el lugar que se merecía cuando la convirtieron en una de las protagonistas de Veneno. Precisamente fue este personaje el que le hizo ganar el premio alado.

En este día tan triste, las despedidas y palabras de admiración y cariño a la actriz se multiplican en las redes sociales. Pero si hay unos mensajes llenos de emoción y tristeza son, precisamente, los de esos directores que le dieron una oportunidad que no han pasado la oportunidad de dedicarle unas palabras.

La tristeza de Los Javis

“Joder. No. Isabel. Te quiero, te respeto, te admiro y te echaré tanto de menos… Gracias por todo lo que nos has dado. Tu Pedro Marín, como me llamabas cada mañana de rodaje, se siente un privilegiado por haberte conocido. ❤️”, escribía en sus redes Javier Calvo.

“Solo puedo darte las gracias, Isabel. Todavía te veo en cada recuerdo ❤️ En cada mirada cómplice en el rodaje, en cada baile cuando podíamos, en cada ensayo. Eres esfuerzo, talento, valentía, belleza. Poder. Para siempre te llevo dentro. Descansa, mi amor”, expresaba Javier Ambrossi.

Unas palabras que han querido comentar algunos amigos y conocidos.