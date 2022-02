Muere a los 52 años Isabel Torres, la icónica actriz de ‘Veneno’

Triste noticia la que nos toca dar hoy. La actriz Isabel Torres ha fallecido a los 52 años a causa de un cáncer de pulmón, una enfermedad que le diagnosticaron en el 2020, el mismo año en el que se dio a conocer mediáticamente gracias a su icónico papel en la serie de ATRESplayer PREMIUM que narraba la vida de Cristina Ortiz: Veneno.

Cuando se estrenó la ficción de Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi), consiguiendo una buenísima acogida entre el público y la crítica, fue la propia intérprete canaria la que quiso contar a través de sus redes sociales que, a pesar de estar viviendo uno de los mejores momentos en su etapa profesional, no podía saborear el éxito del todo por culpa del cáncer.

La despedida

Sin embargo, se recuperó, salió adelante y pudo terminar de grabar la temporada completa de Veneno, algo que le hacía especial ilusión. Fue en noviembre del año pasado cuando, por desgracia, comunicó que había sufrido una recaída y entraba en la fase final de la enfermedad.

"Este es el último vídeo que voy a hacer, por lo pronto, para mis seguidores, para todos mis fans, y lo voy a dejar colgado en la red. Porque he estado muy malita y quería decirles como estoy", explicó en un vídeo para todos sus followers. "En principio me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si los supero. Si los supero bien, y si no os supero, pues también. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así".

Su última entrevista

Unos días después, Isabel Torres concedió su última entrevista a Sábado Deluxe, el programa que presentan Jorge Javier Vázquez y María Patiño en Telecinco. "Desde pequeñita he intentado ser quien sentía y no ser nadie que no quería ser. Eso ha sido parte de mi lucha", afirmó la actriz. "Sin darme cuenta, he hecho de mi vida una batalla. Una batalla que no sé si acabará pronto o un poquito más tarde. Lo que sí tengo claro es que no voy a dejar de batallar hasta el último momento".

Isabel Torres como Cristina Ortiz en la serie 'Veneno' / Atresmedia

Fue allí también, en el conocido plató de Sábado Deluxe, donde Isabel Torres pudo agarrar el Premio Ondas que reconocía su impecable trabajo como actriz en la serie Veneno.

Más allá de 'Veneno'

Aunque Veneno la catapultó a la fama, la historia de Isabel Torres está llena de logros e hitos. Solo en 1996 consiguió ser la primera transexual canaria en recibir un DNI acorde a su identidad de género. También fue portada de revista, y no de una revista cualquiera. Lo hizo en Interviú, una de las cabeceras más importantes de la época.

Hoy toca despedirnos de Isabel Torres. Desde LOS40 mandamos todo nuestro apoyo a la familia y amigos de esta gran actriz que siempre estará en nuestros corazones por su historia de superación y su lucha incansable por dar visibilidad a un colectivo tan castigado.