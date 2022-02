Sabemos a quién está echando de menos Nagore Robles desde que entró en ‘Secret Story’ y no es Sandra Barneda

Nagore Robles ya está dentro de la casa de Secret Story, pero antes de irse dejó los deberes hechos en sus redes sociales. Dejó escrito un post para su compartir el día de su cumpleaños, el primero que pasó en Guadalix.

“Hoy es mi cumpleaños, este post está escrito ayer, justo antes de irme a Guadalix. Adoro cumplir años, celebrar la vida, la salud y el amor. Poner toda tu ilusión en los sueños que pides ahí arriba, para que se cumplan en este nuevo ciclo al soplar tus velas. Gracias por vuestros mensajes de cariño, aquí quedarán para llenarme de cariño cuando salga. Hoy cumplo 39 años con positividad, fuerza y mucha luz. Feliz vida y feliz cumpleaños campeona! 🎈 🎂♥️🎂♥️🎂♥️🎂♥️🎂♥️🎂♥️🎂♥️🎂♥️”, escribía antes de comenzar su nueva aventura.

En la casa la hemos visto como es ella, quejándose, intentando conocer a los concursantes y conviviendo como una más. Pero antes de entrar, dejó una carta escrita para una amiga que ya no está, para su mejor amiga que falleció hace dos años.

Personas que nunca se van

“Querida amiga: Hoy es un día inolvidable, hace dos años que te fuiste. Recuerdo cuando me llamaron diciéndome que ya no estabas. Me quedé en shock, nadie está preparado para vivir una pérdida tan grande”, empezaba escribiendo recordando lo que vivió hace dos años.

“Ocupabas tanto en mi vida, que el vacío que has dejado es infinito. No dejo de hablarte ni un solo día, de recordar tu risa, tu olor, tus abrazos y tu energía. Sé que hoy estarías súper emocionada, feliz, alegre como una niña, pegada a la televisión porque voy a vivir una experiencia como las que a nosotras nos gustaban, intensa, imborrable y sin duda surrealista”, expresaba ante la inminente entrada a la casa de los secretos.

“Hoy a las 12 de la noche cambio de número, de ciclo, alguien me dijo que este número para mí sería el más importante de mi vida, así que estoy deseando conocer el primer día de esta nueva etapa”, comentaba sobre su cumpleaños.

Su amor

Y no dudó en confesar de quién le había costado más despedirse, y no es de Sandra Barneda: “De quien más me cuesta separarme es de Nash, vino con una misión muy importante, llenarme de amor y de luz cuando yo estaba a oscuras. Nash me recuerda a ti, tan noble, bueno, cariñoso y que, con solo mirarnos, nos entendemos. Esta noche tan especial, va dedicada a ti. 🤍🐶🤍🐶🤍🐶🤍🐶🤍🐶🤍🐶🤍🐶🤍🐶 #nagorerobles #nashgore #dragongirl #missyou”.

Y no ha dudado en compartir unas bonitas fotos junto a su perro, su gran amor, que no dudaron en comentar algunas amigas.