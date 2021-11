La actiz Isabel Torres ('Veneno') se despide de sus seguidores tras el avance de su cáncer

El peor pronóstico parece estar a punto de cumplirse para la actriz Isabel Torres. La intérprete y presentadora canaria, que padece un cáncer de pulmón desde el pasado 2018, se ha querido despedir de su seguidores en las redes sociales después de que los médicos le hayan dado una esperanza de vida de dos meses.

Torres, que tiene ahora 52 años y que saltó a la fama internacional gracias a la exitosa serie sobre la Veneno que los Javis dirigiesen para Atresplayer el pasado 2020, se ha dirigido a sus fans a través de un directo de Instagram al que ha titulado 'My last video' para comunicarles la delicada situación en la que se encuentra y tener con ellos una última muestra de afecto.



"Este es el último vídeo que voy a hacer, por lo pronto, para mis seguidores, para todos mis fans, y lo voy a dejar colgado en la red. Porque he estado muy malita y quería decirles como estoy", ha arrancado la actriz. en su Instagram.

Isabel ha explicado que ha vuelto a tener metástasis en los huesos y que ha estado ingresada en el hospital varios días. "Ahora estoy en casa de mi mejor amiga y me está cuidando", ha querido recalcar la actriz justo antes de verbalizar las que posiblemente hayan sido las palabras más duras que ha pronunciado nunca: "En principio me han dado dos meses de vida. Vamos a ver si los supero. Si los supero bien, y si no os supero, pues también. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así", ha manifestado la presentadora en un tono de voz pausado y calmado y visiblemente afectada por el dolor y las secuelas físicas de la dura enfermedad que padece.

Una despedida llena de amor

Pese a la crudeza del momento que está viviendo Torres no ha querido perder la oportunidad de mostrarles a sus fans el cariño que siente por ellos y les ha dedicado unas palabras de agradecimiento. "Yo quería agradecer a toda la gente que ha estado ahí. Sobre todo a todos ustedes, a todos mis fans que han estado al lado mío. Siempre me han estado apoyando y quería darles las gracias", ha sostenido la actriz.

Además, Torres también ha querido aprovechar el altavoz que le otorgan las redes sociales para dar las gracias a su familia por el apoyo que le han brindado desde que en 2018 le fue diagnosticado su cáncer. "Este vídeo es para decirles que les quiero mucho", ha indicado.

"Yo les quiero saludar a todos pero no puedo. Sé que están ahí, que me han echado una mano enorme... Quiero darles las gracias por todo lo que han hecho por mí y decirles que la vida es tan bonita y hay que vivirla", ha asegurado la actriz, que ha acabado su discurso asegurando que si sale de esta volverá a conectarse a las redes sociales, pero que, si no lo hace, estará agradecida por haber vivido "esta experiencia llamada vida". "Cuídense muchísimo y nos vemos pronto si dios quiere, y si no, nos vemos en el cielo", han sido sus últimas palabras en la red social.