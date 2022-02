Sebastián Yatra, Gayle y Tiësto & Karol G amenazan con destronar a Camila Cabello

Se viene nueva edición de #Del40al1CocaCola, con la emoción por todo lo alto: ¿quién será el número uno a partir de este sábado 12 de febrero? Lidera la lista a día de hoy Camila Cabello con Don’t go yet, después de que la semana pasada ascendiera de golpe 10 posiciones para acceder a la primera plaza. Una muestra de autoridad por parte de la cubano-estadounidense que hace presagiar que va a ser difícil para sus perseguidores desalojarla de ahí. Veremos no obstante si resiste, porque en la zona caliente del chart las cosas están al rojo vivo.

Completando el podio figuran Sebastián Yatra (#2), que ya ha sido número uno dos veces con Tacones rojos, y Gayle (#3), la revelación del momento con su cortante abcdefu. El colombiano está en su mejor momento (hace unos días se anunció su nominación a los Oscar) y seguro que apoyos no le han faltado durante la semana para que recupere el puesto de honor. En cuanto a la jovencísima Gayle, si consigue avanzar dos posiciones conseguirá su primer número uno en LOS40. Les siguen Tiësto y Karol G con Don’t be shy (#4), Rosalía y The Weeknd con La fama (#5), Adele con Easy on me (#6) y una Ana Mena que va a por todas con su fantástico Música ligera (#7).

Antes hemos citado a The Weeknd y a Adele, dos artistas de los que tenemos que hablar de nuevo: podrían hacer doblete, ya que parten como candidatos con nuevos singles. El canadiense se postula con Sacrifice, mientras que la británica, que acaba de arrasar en los Brit Awards, se presenta con Oh my God. Una vez realicemos el recuento de apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 sabremos si se consuma su entrada en lista.

Los seguidores de Zzoilo no deben perderse el programa de este sábado, porque el valenciano visitará el estudio para charlar con Tony Aguilar y dar su Voto VIP a su canción favorita de la lista. Hace nada que fue número uno con Mon amour remix, en colaboración con Aitana, que sigue en lista (#18). Recomendamos que os conectéis al streaming de vídeo para ver la sin duda interesantísima entrevista de Tony Aguilar al creador de una de las canciones que más ha sonado en todas partes en los últimos meses.

El bote de LOS40 SOBRES sigue al alza

El concurso de LOS40 SOBRES no es como la Bolsa, donde los valores suben y bajan. Aquí tenemos un bote que, mientras no tenga ganador, siempre sube. Este sábado asciende ya a 37.000 euros. Pero, aparte, los sobres contienen premios por valor de 40.000 euros: teléfonos iPhone 13 PRO, ordenadores portátiles y de sobremesa, smart TV, bicicletas eléctricas de montaña, patinetes eléctricos…, y otros muchos regalos magníficos para San Valentín. También habrá premio por votar en antena (902 39 40 40): el BluRay de Eternals, de Marvel.

LOS40 SOBRES / #Del40al1CocaCola

A las 10 de la mañana (9 en Canarias) dará comienzo el show, en el que también se presentarán nuevos candidatos, recordaremos números uno del pasado en La Máquina del Tiempo, os informaremos de la actualidad musical y os pondremos en modo weekend para que sigáis disfrutando del fin de semana a tope. ¡No faltéis a la cita!