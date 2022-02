Becky G y Karol G: Las G se unen en ‘Mamiii’ y muchos piensan que está llena de indirectas a Anuel AA

Becky G y Karol G ya colaboraron juntas en Mi mala, un tema de Mau y Ricky de 2018. Han tardado cuatro años en volver a unir fuerzas. Lanzan Mamiii, un tema cargado de empoderamiento femenino y con varios mensajes que muchos han interpretado que van dirigidos al ex de la colombiana.

Está producido por Ovy on the Drums con el que las hemos visto disfrutando en el estudio y la letra la firman Ovy, Bekcy G, Karol G y Elena Rose. Mucho sabor femenino para una canción que habla de olvidarse de un ex y seguir adelante.

Raro es el que no ha pensado en Anuel AA tras escucharla. El cantante ha comenzado una mediática relación con Yailin ‘La más viral’ y hablan incluso de posible boda. Una relación que no ha estado exenta de polémicas desde que se dio a conocer.

Homenaje a Paquita

"No me vuelvas a llamar, ya hasta boté el celular, de lo tóxico que eres se volvió perjudicial... lo que se va, se va... rata de dos patas", dice la canción que, además, hace una mención a Paquita la del Barrio, una cantante mexicana legendaria que, cuando todavía no se abordaban los temas feministas, ella hablaba claro y sin censuras.

“Gracias por rendirme este homenaje y qué mejor que cantando a esos inútiles tóxicos ratas de 2 patas!!! @iambeckyg @karolg @sonymusiclatin”, escribía en sus redes la veterana.

El single tiene una portada en la que ambas cantantes transmiten poderío. Una fotografía de Emilio Sánchez, novio de la también mediática Chiquis Rivera, la polifacética hija de Jenni Rivera.

Felices y cuidándose

Mientras unos hacen especulaciones sobre el destinatario de esta canción, Becky G no deja de cantar y celebrar el lanzamiento por el que se siente muy agradecida con su compañera.

Karol G, mientras, se pone en forma. “Después de semanas de darme mis gusticos, de comer cero saludable y no pisar el gym ni pa’ saludar, aquí estoy otra vez!!!! Por fin me motivé. No por nadie. No por el sistema ni los estándares de belleza… lo hago por fortalecer mi disciplina, mi compromiso, por amor propio, por cómo quiero verme y, por supuesto, por mi salud… “, comentaba en un storie sobre su vuelta a la rutina de ejercicios.

Eso sí, no hace referencia a la letra de la canción que tanto está dando que hablar.

letra de 'mamiii' [Intro: KAROL G & Becky G] O-O-Ovy On The Drums Salud, mami Ah, ah, ah, ay [Pre-Coro: Becky G & KAROL G] Lo que no sirve que no estorbe Te metiste autogol por torpe Te quedó grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby (Chi) Sin Visa ni pasaporte (No) Mandé tu falso amor de vacaciones (Chi, chi, chi, chi, chi, chi) Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerda' [Coro: KAROL G & Becky G] No me vuelvas a llamar, que hasta boté el cеlular De lo tóxico que erеs, se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más (Chi) [Verso 1: Becky G] Llegué pa'l party, saca la botella La que te quería, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Ya no mira pa'trás, ni pa' parquearme Tengo a uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche (No, no) No me llames, que mi número cambié (Cambié) Si quieres que te lo dé (Dé) Llama 1-800-jódete No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié (Cambié) Si quieres que te lo dé (Dé) Llama 1-800-jódete (Jódete) [Coro: Becky G & KAROL G] No me vuelvas a llamar, hasta boté el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial Lo que se va, se va, ah-ah Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más (Ey) [Verso 2: KAROL G & Becky G] Ay, yo lo lamento (Ah) Tu' gana' de volver (Ey) murieron en el intento (Ah) Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento (Papi) Te veo en la' rede', no puedo creerlo, qué pena de ti (Pena de ti) Yo que fui buena y tú qué gonorrea pagándome así (Eah, qué gonorrea) Rata de dos patas, lo dijo Paquita Un animal rastrero (Jaja) Que se come todo que se atraviesa Diablo, tú ere' un cuero (Cuero) No digas "Te quiero", mejor sé sincero (Ey) No digas "Te amo" (Ah) porque eso fue en vano (Ah) Llorando estaba' tú y como no te salí Andas comiéndote a otra, pero estás pensando en mí (Chi) [Coro: Becky G & KAROL G, Becky G] No me vuelvas a llamar, hasta boté el celular De lo tóxico que eres, se volvió perjudicial Lo que se va, se va, ah-ah Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres, no te quiero ver más [Outro: Becky G & KAROL G] Ouh Repítelo, mami "Que a veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera por algo más rico" KAROL G y Becky G It's the real G's, baby (Jaja) Ovy On The Drums

Un nuevo éxito para las artistas latinas.