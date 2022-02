Ed Sheeran, Karol G, Becky G y Manuel Carrasco estrenan sus nuevas canciones

Febrero empezó fuerte con lo nuevo de Rosalía, Manuel Turizo, Yotuel y Beatriz Luengo, entre otros. Pero si pensabas que eso era lo único que tenían tus artistas favoritos preparados para este mes, estabas completamente equivocado/a.

Ahora llega otro elenco de voces dispuestas a convertirse en tu nueva banda sonora. Así que dale al play y disfruta de las nuevas canciones de la semana de tus artistas favoritos.

Viernes 11 de febrero

Ed Sheeran, Taylor Swift - The Joker And The Queen (Remix). Es una de las colaboraciones más esperadas del mes. Ambos amigos y compañeros de profesión han publicado esta nueva versión del tema del británico para continuar en su videoclip la historia de Everything Has Changed. Ocurre nueve años después y los mismos actores vuelven a representarles. Ellos siempre tienen la clave para emocionarnos.

Becky G, Karol G - MAMIII. Si buscabas un himno empoderado con el que darlo todo este fin de semana, estas dos referentes de la escena de la música urbana se unen para hacer tus deseos realidad. Con unos sonidos urbanos y toques de rancheras mexicanas, cantan a ese amor tóxico que muchos y muchas han vivido.

Manuel Carrasco - Fue. A veces es necesario frenar y disfrutar de cada segundo de la vida, porque solo hay una y nosotros somos los únicos que podemos vivir la nuestra. Porque no podemos viajar al pasado, por tanto vivir el presente es urgente. Manuel nos emociona hablando de esto en su nuevo sencillo con el que presenta su álbum. En él nos habla de ese amor que ya no se puede recuperar, causando una gran decepción.

Abraham Mateo, L-Gante, Omar Montes - Vamos Que Nos Vamos. Es otra de las colaboraciones que esperábamos con más ansias. Con una fusión de estilos urbanos con moombahton, la cumbia característica de L-Gante y el flamenco urbano de Omar Montes, estos tres artistas se unen en un tema con una alta probabilidad de convertirse en el rey de las fiestas.

Álvaro de Luna - Nos Perderemos En Marte. Esta semana viajamos hasta Marte con Álvaro de Luna y su nueva canción. Con un estilo de balada pop que tanto caracteriza al artista, nos habla de esa historia de amor en la que uno es capaz de renunciar a muchas cosas solo por estar con esa persona especial.

Nil Moliner - La Bestia (Alex del Toro Remix). El artista ha querido darle una segunda vida a su canción de la mano de Alex del Toro, con quien ha lanzado este nuevo remix. Con él nos trae unos sonidos con toques más electrónicos que convierten la canción en una evasión total.

Luis Fonsi, Cali y el Dandee - Ley De Gravedad. Fonsi está de enhorabuena, ya que acaba de publicar su nuevo álbum Ley de Gravedad y en su tracklist encontramos esta canción pop junto a uno de los dúos referentes de la industria. Hablan de esa historia entre dos enamorados que quieren estar juntos pero aún no se han atrevido a hacerlo.

Sofía Reyes, María Becerra - Marte. Otras que nos llevan fuera de la Tierra son estas dos artistas, que nos traen una canción de sonidos pop que habla de una ruptura. Ellas quieren a la otra persona lejos después del dolor que les ha ocasionado.

Rauw Alejandro - Caprichoso. El puertorriqueño ha presentado el primer single de su Trap Cake Vol. 2. Ha apostado por un tema romántico en el que habla de las ganas que tiene de pasar el tiempo con su pareja. Para la producción de la canción ha contado con Rvssian, con quien ha traído un sonido de lo más pegadizo.

Lali - Como Tú. La argentina presenta la canción con la que cierra su primera trilogía musical de #LALI2022. Como Tú trae un trip diferente. En su videoclip, nos sorprende con una coreografía de lo más original. "Como Tú habla de un amor incondicional, único y potente. Quise trasladar ese mensaje a mi tierra, hacer un guiño a la Argentina y generar un crossover entre lo folclórico que nos define y mi música pop. Invitar a Malevo es parte de esa idea, porque sorprender con algo distinto es lo que siempre deseo. Es una canción súper UP y quería que la gente volara con lo visual también", explica la argentina.



Otros que se unen a la lista de novedades musicales de la semana son Diplo y Miguel con Don't Forget My Love, Wisin & Yandel con No Se Olvida, Guitarricadelafuente con Vidalita del Mar, Álex Ubago y La Oreja de Van Gogh con Estar Contigo, Nerea Rodríguez con Señales y Fangoria con Mi Burbuja Vital.