DVICIO abre la era ‘Te pienso a cada hora’

Dvicio ha 'puesto fin' a la era impulso y ha dado la bienvenida a su nuevo proyecto musical que llevará por título Te pienso a cada hora. El grupo ha reseteado su perfil oficial en Instagram y ha dejado una única publicación en la que comparte con todos sus seguidores el nombre de este emocionante proyecto del que hemos sido testigos desde hace más de medio año.

"¿Cuánto tiempo vive un recuerdo? ¿Y si quiero olvidarte y no puedo? El put* miedo a enfrentarme a la sensación de vacío es justamente lo que me paraliza. La lucha de dejar ir el sentimiento, la costumbre, los miles de planes, PAÍSES y expectativas que teníamos juntos... Me enamoré de la idea de un futuro contigo y lo más triste es que en el presente ya no estás conmigo. Y aún así, sabes que... TE PIENSO A CADA HORA" escribían en su cuenta en las redes sociales.

Este texto está acompañado de un audio con la melodía de la canción que ya se nos ha metido en la cabeza y amenaza con no salir de ahí durante mucho tiempo. El grupo, de momento, no ha desvelado cuando se estrenará la primera canción de su cuarto disco de estudio.

Hasta la fecha los de Rivas mantenían una escrupulosa regularidad a la hora de publicar un álbum cada tres años (Justo ahora, 2014; Qué tienes tú, 2017; e Impulso, 2020) pero la pandemia habría modificado sus planes y adelantado la llegada de un nuevo trabajo que como contábamos hace unos días nos morimos de ganas por escuchar.

Paso a paso, mensaje a mensaje, canción tras canción... Así hemos seguido el proceso de grabación del nuevo álbum de Dvicio durante los últimos meses. Pendientes a cada notificación que llegaba de cualquiera de sus perfiles en redes sociales en un proceso que parece que ha llegado a su fin y que habría tenido lugar en parte en los estudios Du Manoir en Francia, un lugar muy conocido para músicos de toda Europa y donde, por ejemplo, La Oreja de Van Gogh graba casi todos sus elepés.

Por lo que cuenta la formación, todo apunta a que el lanzamiento de la primera canción de este nuevo proyecto no estaría demasiado lejos. Estamos seguros de que al álbum aún le quedan retoques, mezclas, masterizaciones, etc pero no se puede evitar pensar que ¡nos morimos de ganas por escucharlo!

Y no somos los unicos: "Es escuchar el nuevo disco y………… DIOOOOOSITO". Ahí queda eso.