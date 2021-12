Así suena ‘Demasiado tarde’, la nueva canción de Despistaos, Cepeda y Dvicio: ¡Mira el vídeo y la letra!

Cuantas veces me has dejado a un lado

Con las ganas de querer entrar

Cuantas veces me he quedado aquí sentado

Cuantas balas he desperdiciado

No me lo perdonaré jamás

No tenemos nada y pienso demasiado

Haces que te quiera y me sienta culpable

Que amanezca mi lado salvaje

Que me cargue de sinceridad

Haces que me agarre y ya no suelte el cable

Aprendí a deshacer equipajes

Y a quedarme después de que decidí marcharme

Para siempre y de una vez

Para empezar a hacerlo bien

Antes de que sea demasiado tarde

Antes de saber perder

De que nos mate el 5G

Ojalá no fuera demasiado tarde

Nos creíamos tan invencibles

Que bonita forma de caer

Aún recuerdo todo lo que me dijiste

Que volverías otra vez

Que te esperara un tiempo

No hizo falta descoser mis cicatrices

Haces que me agarre y ya no suelte el cable

Aprendí a deshacer equipajes

Y a quedarme después de que decidí marcharme

Para siempre y de una vez

Para empezar a hacerlo bien

Antes de que sea demasiado tarde

Antes de saber perder

De que nos mate el 5G

Ojalá no fuera demasiado tarde

Demasiado tarde y tan cobarde

Que no lo supe ver

Demasiado tarde