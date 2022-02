8 canciones para celebrar el Día de San Valentín

San Valentín ya está aquí y es la hora de demostrar nuestro amor por aquellas personas que nos ponen el corazón a mil. Es verdad que si estás en pareja, ese amor se tiene que demostrar cada día, pero el 14 de febrero es una fecha más especial. Y si todavía no sabes qué detalle hacerle a tu pareja o no sabes qué más regalarle, este artículo es para ti.

Dedicar una canción es una forma más de decir 'Te quiero'. Y, sobre todo, una forma muy bonita de expresarlo porque que tú escojas la canción quiere decir que estás compartiendo con esa personita tus artistas y/o géneros musicales favoritos. Así que no hay excusa para hacerlo. Sin embargo, si no sabes qué canción dedicar, estas canciones te pueden ayudar a sorprender a tu media naranja.

Incluso si no estás en pareja, pero te apetece dedicárselo a tu ligue también es válido. ¡Así que toma nota!

1. Ed Sheeran y Taylor Swift - The Joker and The Queen (remix)

Y comenzamos la lista con la nueva colaboración de Ed Sheeran y Taylor Swift, The Joker And The Queen esperado. Sin duda, este ha sido el remix más esperado del mes. Amigos y compañeros de profesión se han unido para contarnos la historia de amor de una pareja que después de tanto tiempo se reencuentran otra vez.

Además, el dúo ha lanzado el videoclip del tema y hemos comprobado que se trata de la continuación de Everything Has Changed. Así que no dudes en dedicar esta canción.

2. Luis Fonsi y Cali y El Dandee - Ley De Gravedad

Otro tema que acaba de salir este viernes, 11 de febrero, ha sido Ley De Gravedad, donde Luis Fonsi y Cali y El Dandee se juntan para contarnos la historia de dos enamorados que quieres estar juntos pero que todavía no se atreven a hacerlo.

"Y si te digo que en tus ojos pude ver que lo que nos unió no se puede romper. Y si me das un beso tú lo vas a ver. Mil estrellas fugaces se van a caer. Si tú y yo nos queremos, qué le vamos a hacer", cantan los artistas. ¿Acaso no es perfecta para el momento?

3. Sebastián Yatra y Elena Rose - Quererte Bonito

No podía faltar Sebastián Yatra en la lista con Quererte Bonito. La canción forma parte de su nuevo disco, Dharma, que llegó en enero y desde entonces se ha convertido en el protagonista de la escena. Con este tema junto con Elena Rose es imposible no emocionarnos con su dulzura. Además, Quererte Bonito es perfecta para dedicárselo a esa personita tan especial para ti. "Estoy loca por ti, te lo admito, yo estaba loco y ahora más contigo", canta Elena.

4. Melendi y Mau y Ricky - La Boca Junta

¿Cómo íbamos a olvidarnos de esta canción de Melendi con los hermanos Montaner, Mau y Ricky? Fue el primer adelanto del disco Likes y Cicatrices del asturiano y con el que nos ponía los dientes largos, además de que llegó a escucharse en nuestra lista de LOS40. La Boca Junta tiene unos sonidos pegadizos, divertidos y dulces. Es decir, es perfecta para el Día de San Valentín. "Dame tu mano y bailemos un bolero, prometo llevarte al cielo, procuraré dejarte la distancia justa, así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo, a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero, si ya tenemos La Boca Junta?", dice el estribillo.

5. Dani Martín - Volverá

"No, no vuelve" por desgracia El Canto del Loco, pero aún así mantenemos los recuerdos que nos han dejado la banda y, por supuesto, el nuevo disco de Dani Martín. No, no vuelve es el título del gran homenaje que ha hecho a la banda "de su vida". Y no podíamos dejar a Volverá fuera de esta lista. Una canción que se puede dedicar al gran amor de tu vida.

6. Nil Moliner - Pólvora

También puedes dedicar Pólvora de Nil Moliner, una bonita balada de pop que nos enamora con la poesía del artista. Sin duda, es perfecta para retratar la historia de una pareja muy enamorada y el afán de continuar con esa historia por muchos años más.

7. Danna Paola - A Un Beso

Danna Paola nos regaló A Un Beso en octubre de 2021 y nos sorprendía con la variedad de estilos en la que podíamos escuchar su sensual voz. Es por eso por lo que este tema es ideal para dedicárselo a la persona que nos ha robado el corazón. Seguro que no se podrá resistir ante tanto romanticismo.

8. Ainoa Buitrago - Las Ganas

Terminamos la lista con esta canción de la madrileña Ainoa Buitrago: Las Ganas. Una bonita canción de pop que habla de las relaciones de pareja, de cómo al fin encuentras una persona con la que conectas muy bien y las ganas de esforzarte por esa persona. Y, por ende, por la relación. No te olvides de este tema porque, sin duda, es una gran apuesta.