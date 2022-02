Chenoa comparte un vídeo de su “entretenimiento” de domingo con el que muchos se pueden sentir identificados

Domingo, ¿un buen plan? Muchos dirán que salir de excursión, ir al cine, preparar una buena comida o cena, quedar con los amigos, sofá (con manta y Netflix), unas partiditas con la consola, leer un buen libro, jugar con sus hijos, componer una canción, dibujar un poco, practicar algo de deporte… muchas opciones que alegrarían el día a cualquiera.

Pues bien, ninguna de esas es la que ha elegido Chenoa. Ella, lejos de tomarse el domingo como día de descanso, se ha puesto a trabajar en casa. Y nada que tenga que ver con la música o la televisión.

No, se ha arremangado y se ha puesto en mood manitas para poder montar un mueble siguiendo las instrucciones. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir que en alguna ocasión se han visto en las mismas? Seguro que más de uno. Sin duda, el suyo es un vídeo con el que muchos se habrán sentido identificados y les habrá hecho recordar su batalla con el montaje.

Tiradas en el suelo, moño en la cabeza y gafas puestas para ver bien las instrucciones, ¿cuántas han recordado un momento así?

Montando muebles

Desde que tiendas como Ikea llegaron a nuestras vidas, nos hemos puesto las pilas en el bricolaje y hemos aprendido a montar muebles y, por lo que hemos podido ver en el vídeo de Chenoa, no se le da nada mal.

“De cuando monto muebles jajajajaja Buen domingo a tutti.😜❤️🙏 Resultado en mis stories...al final me ayudaron 🤣 🤣 🤣 🤣 pero le puse ganas”, aseguraba la cantante. Y claro, fuimos a sus historias para cotillear. Un mueblecito de esos que se ponen en el recibidor, con un solo cajón. No le quedó mal, aunque no ha desvelado quién le ha ayudado.

Ah, por cierto, que en su caso también hubo lectura, que no ha dudado en compartir la portada de El gran cambio, de Gabriella Bolpillar González, un poco de quiromancia. Que no se tarda tanto en montar un mueble y un domingo hay mucho tiempo libre.