Nuevo tráiler de ‘Dr. Strange en el Multiverso de la Locura’: Estas son las claves del nuevo bombazo de Marvel

Marvel Studios lo va a volver a hacer. Se despidieron de 2021 revolucionando a todo sus fans gracias a la epicidad de Spider-Man: No Way Home, aunque no entrarán en el verano sin poner de nuevo patas arriba todo su Multiverso. La secuela de Dr. Strange, Dr. Strange en el Multiverso de la Locura, ya tiene primer tráiler oficial -contando con el teaser que se vio hace un par de meses-, y ha sido más revelador de lo que se esperaba.

La superbowl ha sido la culpable de poner en su emisión este adelanto de la película, en la que se puede ver un poco más allá de lo mostrado en la post-créditos de No Way Home. Y ojo, que a quien no haya What If o WandaVision puede que le caiga algún spoiler de las series originales de Disney +.

El tráiler ha dejado un rastro de claves que nos anticipan muchas de las cosas que veremos en la película. Unos anticipos que se agradecen, pues parece que la película hará honor a su nombre y será una auténtica locura. ¿Aún no has visto el tráiler? Míralo a continuación y, si crees que te ha faltado algún detalle por captar, te damos las claves a continuación:

Dr. Strange in the Multiverse of Madness - Tráiler

Wanda, de protagonista a villana

"Tú rompes las reglas y te conviertes en el héroe. Lo hago yo, y soy la villana. No me parece justo". La Bruja Escarlata es la culminación de todo un viaje a través de Marvel, desde que Wanda Maximoff -Elizabeth Olsen- se unió a los Vengadores hasta que explotó todo su poder en WandaVision. Era evidente que iba a tener un papel esencial en esta secuela, pero, ¿en qué bando estará?

Parece que en todos. Numerosas teorías apuntan a que habrá varias variantes de ella, y de hecho, una de las escenas más desgarradoras de todo el tráiler muestra a la misma Bruja Escarlata rota de dolor y siendo consolada por ella misma, aunque vestida como Wanda. Algunas de las imágenes del anterior teaser mostraban la magia roja que utiliza atrapando a Wong, por lo que parece que el poder de la bruja será de lo más explorado… Aunque con fines cuestionables. Eso sí, parece que costará mucho verla como la gran villana de la película.

¿Capitana Marvel?

Carol Danvers estará muy ocupada patrullando por la galaxia, aunque su silueta reluciente se puede ver volando -y luchando- en el tráiler. No se sabe si Brie Larson estará en la película, aunque las apuestas van por otro lado muy diferente: Monica Rambeau. La que fue hija de la gran amiga de Danvers adquirió poderes cruzando el campo de magia de Wanda en WandaVision, convirtiéndose así en Photon… ¿o en una nueva Capitana Marvel?

Tendremos a una Capitana Marvel (muy posiblemente Mónica Rambeau) peleando contra la variante de Wanda 🤯#drstrangeinthemultiverseofmadness #wanda pic.twitter.com/SbRzOosXWc — Marvel Universe (@marvelunxverse) February 13, 2022

Eso sin duda se resolverá en The Marvels, la secuela de Capitana Marvel, aunque parece que Rambeau hará una parada en el Multiverso para frenar a Wanda… O quizá sea al revés. Más allá de ella, otra teoría -menos posible- es que el destello pertenece a Nova, también pendiente de ser presentado en el MCU aunque aún sin actor asignado.

Los Illuminati

Cuando Strange cruza la sede de un lugar muy imponente -que corresponde al British Museum de Londres- detenido por un grupo de robots muy parecidos a Ultrón, se puede ver un estrado con seis sillas… Que bien podrían corresponder a los Illuminati de Marvel.

En los cómics, este grupo responde a una formación de héroes que comparten conocimientos ante situaciones críticas. Y ojo, que la lista de miembros -de respetarse- harían temblar cualquier sala de cine en la que se proyecte la película: son el Capitán América, el mismo Dr. Strange, Iron Man, Namor, Mr. Fantástico y Charles Xavier.

Hay que destacar que, atendiendo a la idea original de los cómics, tanto el Capitán América como Iron Man corresponden a sus identidades ya presentadas en la película, Steve Rogers y Tony Stark. Se desconoce si, de ser cierto, serían los mismos actores -algo muy improbable teniendo en cuenta las despedidas que les dedicaron ambos al personaje-; aunque Namor sí está planeado para aparecer en Black Panther: Wakanda Forever. De Mr. Fantástico se dice que podría aparecer el que ya vimos en 2005 de la mano de Ioan Gruffudd, y respecto al último…

Bienvenidos, X-Men

Ya se anticipó una de las peleas más fuertes de toda la franquicia -comparada con el enfrentamiento entre Strange y Thanos de Infinity War- con un personaje mítico y muy poderoso de Marvel, y todos apuntaron a que sería el Charles Xavier de Patrick Stewart.

Después de que Strange se enfrente al misterioso tribunal, alguien le dedica unas palabras. Una extraña voz le dice "deberíamos decirle la verdad", y por apenas una oreja y el sonido de su voz, sabemos que es muy probable que se trate del mítico profesor Xavier de las películas de X-Men de los 2000.

No hay pistas de si después de su aparición el resto de mutantes se incorporarán a la franquicia, aunque se vuelve a confirmar la máxima de Marvel Studios: todo es posible en el Multiverso.

Capitana Carter, Zombies, y mucho What if…?

El tráiler de la Super Bowl no ha sido el mismo que el que Marvel ha subido a sus canales oficiales, mostrando escenas inéditas que muestran las variantes zombies de Strange y Wanda. No son extraños para todos los que hayan visto la serie de animación de What If…?, pues son dos de los puntos fuertes del quinto capítulo. En él, una alteración venida del reino cuántico provoca la aparición de zombies, aunque no todo termina saliendo bien.

Imágenes del trailer de #DrStrangeInTheMultiverseOfMadness que fue lanzado durante el Super Bowl, "ojo", tiene algunas imágenes distintas al que ahora esta on-line.#MarvelZombies pic.twitter.com/jRFYp2WSKP — Mórbido Zombie Club (@morbidozombiec) February 14, 2022

No será el único guiño a la serie, pues en el nuevo cartel oficial se puede ver un trozo de espejo quebrado en el que se aprecia el escudo de la Capitana Carter. La líder de los Vengadores del Multiverso podría estar presente en la película, por lo que es probable que se vea de nuevo a Hayley Atwell en la gran pantalla.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se estrenará el 6 de mayo.