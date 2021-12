Escenas post-créditos de ‘Spider-Man: No Way Home’: Qué significan y qué desvelan del futuro de Marvel Studios

Aviso: Esta noticia contiene SPOILERS de Spider-Man: No Way Home. Si no quieres saber qué pasa tras la película, no sigas leyendo.

Parecía que no iba a llegar nunca, pero ya está aquí. El Spider-Man de Tom Holland y Marvel Studios ya ha estrenado la película que cierra su trilogía, y lo ha hecho por todo lo alto. Una película adulta, que rebosa emociones a través de todo su metraje y que confirma al personaje como uno de los superhéroes más queridos de todos los tiempos. Y después de esta aventura, seguro que lo es mucho más.

Aunque por mucho que este Spidey venga de Sony -todo fan que se precie sabe de su intercambio con la Casa de las Ideas para poder tener al trepamuros alistado a los Vengadores-, esta nueva película vuelve a tener dos escenas post-créditos. ¡Y qué escenas! Ambas dicen mucho de a dónde va a ir el universo que Sony está preparando para Parker… Y para todo el Universo Cinematográfico de Marvel en general. Último aviso: No sigáis leyendo si no habéis visto la película.

Primera escena post-créditos

Quien viese Venom: Habrá Matanza hasta el final, seguro que salió impactado. Después de mucho negociar, el anti-héroe interpretado Tom Hardy por fin interactuaba con Spider-Man. Bueno, lo hacía con su imagen en un televisor, aunque ya confirmaba que ambos se encontraban en el mismo universo… ¿Y listos para luchar?

La primera escena post-créditos de No Way Home vuelve a traer a Eddie Brock, en un alivio para esos fans que querían verlo como sexto siniestro dentro de la película. Estaba claro que el encuentro más esperado -con permiso de los tres Spideys- no podía producirse aquí, aunque quizá tarde más en producirse de lo que parece. Y es que, muy a pesar de ese Eddie Brock de Hardy, el villano se desintegra como los otros villanos de la cinta a causa del hechizo de Strange.

Después de ponerse al día de todo el MCU con lecciones sobre quién es Hulk o la obra del infame Thanos, Sony arrebataba la esperadísima lucha Venom vs Spider-Man y la posponía indefinidamente. Eso sí, se deja un regalo en el mundo en el que Zendaya es MJ: una pequeña gota de simbionte. Una pequeña gota que, indudablemente, va a ir en búsqueda de Peter Parker.

Aunque apenas es un pegote, dice mucho más del futuro de la saga de lo que podría parecer. ¿Cómo superar este Endgame de Spider-Men en una futura -recordemos que se habla de hacer una nueva trilogía del trepamuros- película? Muy sencillo: recuperando la trama del traje negro-simbiótico que ya vimos -algo regular- en Spider-Man 3 (2007).

Hay que recordar que, pese a que en su película en solitario el origen fuese distinto, Venom nació después de que el simbionte abandonase el traje de Peter Parker… Por lo que esa simple gota podría significar el inicio de todo su arco argumental en el MCU -o Spider-Verse-. Llevará más tiempo del esperado, aunque por fin podría tener una representación cinematográfica digna. Y tras ello, inevitablemente, se llegaría a la pelea entre Brock y Parker. Tal vez, y solo tal vez, podríamos estar hablando un Spider-Man 4 y un Venom 3.

Segunda escena post-créditos

¿Mediados de diciembre y sin ningún tipo de avance de Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Era evidente que Marvel no podía esperar más a mostrar algún adelanto de la que será su próxima película, y teniendo al hechicero interpretado por Benedict Cumberbatch desatando el multiverso, aún más.

Es por esto que esta segunda escena es básicamente el primer tráiler de la secuela de la cinta en solitario de Dr. Strange. Aunque eso de solitario sea un título meramente conceptual: ya se puede ver su conexión con Wanda, sus referencias a lo acontencido en WandaVision y en todo lo que está por ver después de no haber arreglado del todo esa grieta en el multiverso.

Hay primeros vistazos a América Chavez, a la vez que también se vuelven a ver a Mordo -posiblemente antagónico en esta nueva película después del final de la primera- y a una radiante Rachel McAdams volviendo a interpretar a Christine Palmer. Y ojo, que el final tiene sorpresa: parece que uno de los villanos será una variante del propio Strange. ¿Quizá la que vimos en What If…? De ser así, el título hará honor a lo que veremos, ya que no habrá dudas de que será una auténtica locura.