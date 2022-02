Día de San Valentín: 5 películas de amor… Que quizá no son tan románticas como recordabas

El Día de San Valentín pone en el calendario un día a los enamorados, aunque más allá de las parejas -o cualquier otra forma de relación romántica- otro de los grandes protagonistas del 14 de febrero es el cine. El séptimo arte es todo un reclamo a la hora de celebrar el amor en todas sus formas, y de hecho, hay muchos ejemplos en forma de largometraje que muestran este sentimientos de muchas maneras.

Sin embargo, no todas muestran el amor que se espera. Aunque sus tramas se terminan idealizando y perdurando en la historia como películas románticas de referencia, hay muchos ejemplos que se han entendido como grandes historias de amor, aunque lo cierto es que distan mucho de acercarse al arco de romance de la ficción.

En LOS40 hemos escogido 7 títulos que seguro que recuerdas por ser películas con el amor de pareja como elemento central, pero si se analiza un poco están lejos de esta temática. Otros tipos de amor, relaciones tóxicas, poliamor… No te pierdas la lista a continuación, aunque cuidado si no las has visto, que contienen spoilers:

Grease

Una ley no escrita dice que los romances de verano mueren con la llegada de septiembre, aunque en el caso de Danny y Sandy el destino tenía otros planes para ellos. Ella se muda y termina estudiando en el mismo instituto que él, donde es líder de los infames T-Birds. Pero hay un problema: él no está dispuesto a admitir que ha estado saliendo -y queriendo- a una chica tan formal como Sandy.

La solución podría pasar mandar a paseo al personaje de John Travolta, pero la encarnada por Olivia Newton John respeta el musical original y cambia absolutamente toda su forma de vestir -e incluso de ser- para que por fin se fija en ella. Se van de la mano cantando You're The One That I Want y We Go Together, claro, aunque quizá renunciar a ser ella misma era un precio demasiado alto.

La la land

Mia y Sebastian vivieron una historia de amor en La La Land -con una muy buena banda sonora de fondo, por cierto-, y se quedaron como una de las parejas más celebradas de 2016. Su historia era de esas tan típicas como apasionantes: chico insulta a chica en medio de un atasco, chica va a felicitar a chico en un restaurante por su magnífica improvisación de jazz pero éste le da un codazo, chico y chica finalmente se enamoran… Pero la vida les termina separando.

Una de las escenas de 'La La Land' de Ryan Gosling y Emma Stone. / Lionsgate

Por mucho que Ryan Gosling y Emma Stone tengan una química brutal en pantalla, La La Land no habla de amor, sino de sueños. Tanto el músico de jazz atrapado en el pop como la barista que quiere ser actriz persiguen sus metas, y acaban consiguiéndolo… A costa de vivir separados. Una enseñanza valiosa, aunque quizá no demasiado apta para románticos empedernidos.

Frozen

Elsa y Anna, pese a pertenecer a la corona de Arandelle, no lo han pasado bien en la vida. Sus padres naufragaron dejándolas huérfanas, y eso, sumado a que Elsa lleva su vida confinada a causa de un poder que no sabe controlar, no deja a Anna en muy buen lugar. Sin embargo, el primer día de apertura de palacio conocerá al príncipe Hans, de las islas del sur. Obviamente se enamoran al instante, y no terminarán de cantar La puerta hacia el amor sin que se propongan matrimonio.

El poder de Elsa acaba por congelar el corazón de su hermana, y ahí se cae e el cliché de princesas más manido de la historia del cine: solo un acto de amor verdadero podrá salvarla. Hans resulta ser un traidor, por lo que un beso suyo no la salvará. Y de hecho, no la salva.

Anna se congela ante la atenta mirada de su hermana, que llora su perdida en un cálido abrazo… Que la salva de la maldición. El "acto de amor" acaba por no pasar por el amor romántico, y deja a los jóvenes -y no tan jóvenes- espectadores de Frozen una enseñanza de lo más valiosa: el amor romántico no es necesariamente el más importante. Extrapolando maldiciones de cuento, por supuesto.

Ha nacido una estrella

La primera oportunidad de Lady Gaga como protagonista en el cine pasó por recrear la mítica Ha nacido una estrella junto a Bradley Cooper. En ella, un encuentro fortuito de Ally con la leyenda viva del rock Jackson Maine provocará el inicio de una relación que compaginará amor con éxito a partes iguales.

Bradley Cooper y Lady Gaga en 'Ha nacido una estrella'. / YouTube

Sin embargo, mientras ella empieza a convertirse en un icono pop, él empieza a caer en el pozo hondo de la adicción del que un día salió. Llega a robarle a su chica su gran momento en los Grammy, apareciendo borracho sobre el escenario. Ella, totalmente enamorada y agradecida por haberle dado su primera oportunidad en la música, decide cuidarle… Pero él opta por el suicidio. Sin duda, no es una historia de amor modélica.

Call me by your name

La historia de amor entre Elio -Timothée Chalamet- y Oliver -Armie Hammer- se vivió como una verdadera revolución en 2017. Aunque se sacaban unos años, vivieron una de las historias más bonitas LGTBi+ del cine, aunque quizá su trama no corresponda a una película romántica.

Más allá de un final que les hace chocar contra la realidad de sus mundos, la trama podría tener un enfoque distinto al que muchos piensan. Y es que, la primera parte de la película y la posterior madurez lograda por Elio indican que el otro enfoque de la cinta es el despertar sexual del adolescente protagonista. Aunque para salir de dudas estará Encuéntrame, su secuela, si es que algún día sale adelante.