Christian Nodal y Belinda no celebrarán juntos San Valentín, han confirmado su ruptura… y ya hay polémicas

Después de un tiempo de rumores sobre ruptura en la relación de Christian Nodal y Belinda, por fin ha llegado la confirmación. El cantante ha compartido un texto zanjando el asunto y lo ha hecho en sus stories.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido (Belinda y Nodal) darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro”, comenzaba diciendo dejando claro que la decisión ha sido mutua.

“Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también”, continuaba.

Y acababa con una decisión que ha tomado: “A los medios de comunicación con mucho respeto, les comunico que no hablaré más del tema. Les envío mucho amor”.

Así se acaba una relación que comenzó en agosto de 2020 mientras los dos cantantes se conocían en La Voz donde estaban como coaches. Desde entonces lo suyo se convirtió en una historia de amor y pasión que decidieron vivir muy rápido. Él se puso varios tatuajes en honor a ella en la cara y en mayo de 2021 le regaló un anillo de diamantes carísimo para oficializar su compromiso. Pero todo eso se acabó.

Llegan las polémicas

Aunque parece que a Belinda no le ha hecho mucha gracia el comunicado de su ex, o por lo menos, no el día en el que lo ha compartido. Por eso no ha dudado en compartir un texto de su madre.

“En este tiempo de dolor que estamos pasando por el duelo de una de las personas más queridas en nuestra familia. Con amor sería respetarnos y dar espacio a todos los comunicados y opiniones ya que todos podemos pasar por pérdidas grandes y dolorosas. Agradecemos su comprensión”, escribía la madre de Belinda en referencia al aniversario de la muerte de la abuela de la cantante.

“Sí, mami. Tienes toda la razón. Así es”, añadía Belinda corroborando las palabras de su madre. Y es entonces cuando se ha producido una avalancha de críticas a Nodal y la ex pareja se ha convertido en tendencia este fin de semana.

Unos ataques en redes que han hecho saltar a Nodal que se ha defendido pidiendo a los fans de Belinda que dejen sus críticas porque la que más tiene que perder es ella. Parece ser que tras esta ruptura hay mucho más de lo que han contado hasta ahora.

Veremos si esto acaba aquí o se desencadena un culebrón con acusaciones y reproches.