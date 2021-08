Belinda: “Soy la niña de la escuela todos los días”

Belinda es una de las mayores estrellas del pop. La cantante lleva toda una vida encima de los escenario y a pesar de su corta edad puede presumir de tener una larga lista de hits a las espaldas. ¿El último? Nada más y nada menos que La niña de la escuela junto a otras dos grandes estrellas: Lola Índigo y Tini.

El tema se ha convertido en una de las canciones del verano y solo en Youtube suma más de 52 millones de reproducciones. Vamos, que es todo un hit.

Para hablar de este éxito junto a Lola y Tini, la artista mexicana de raíces españolas nos ha abierto su casa a través de una videollamada. Tal y como nos comenta, le hubiese encantado estar en España para hacer esta entrevista: “Siempre me han tratado con tanto cariño. Tengo tan buenos recuerdos de LOS40 que ojalá pueda estar pronto”.

En cuanto al éxito que está siendo La niña de la escuela, Belinda tenía una corazonada: “Estamos super contentas con esta canción y estoy muy agradecida con Lola por haberme invitado. Sabía que esta canción tenía algo mágico, pero lo que está pasando con ella es genial”.

Belinda también nos ha confesado que, a pesar de ser una estrella mundial, alguna vez también se ha sentido como esa niña de la escuela de la que habla la canción: “Por supuesto. Yo me sentí muy insegura en algunos momentos de mi vida. Nunca vamos a ser perfectos, pero tenemos que sentirnos nosotros mismos así. Tenemos que ser la mejor versión de nosotros”.

Sobre Lola Índigo

Belinda confiesa que sigue la carrera de Lola índigo desde sus comienzos hace tres años. Y es que, como el resto del mundo, se quedó sorprendida con su primer single:

“Me acuerdo cuando sacó Yo ya no quiero ná. Vi que estaba haciendo algo diferente. Vino rompiendo. Lola es una mujer que no sigue a nadie y tiene claro lo que quiere. Eso me gusta mucho y me inspira”

Sigue siendo aquella niña de la escuela

La joven también nos ha confesado que sigue siendo aquella niña de la escuela y que sigue acudiendo a aquellos años a través de algunos de sus hobbies:

“Revivo aquella época todos los días. Soy fan del anime, de los dibujos animados y de los Pokémon. Siento que soy jigglypuff. Soy muy infantil en muchas cosas. Amo el Mario Kart. Soy la niña de la escuela todos los días”

¿Escucharemos un nuevo disco de ella?

Han pasado ocho años desde que la artista lanzó Catársis, su último LP. Aunque no ha dejado de lanzar canciones, desde 2013 no se ha animado con un disco. “Es que para mí sacar un disco no es como calentar palomitas”, nos empieza contando Belinda. “Es algo demasiado personal y no puedo hacerlo cada año. Creo que no he tenido el momento perfecto para expresar todo lo que estaba sintiendo. No he encontrado mi lugar en la música que me llene, sobre todo porque soy compositora y no me ha sido tan fácil”, ha terminado explicando.

Puedes ver la entrevista completa dándole al play.