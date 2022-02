David Bisbal: “Se cumplen 20 años de ‘Corazón latino’ y voy a hacer algo muy grande ”

Hay colaboraciones que vienen dadas y otras que surgen por una bonita casualidad. En esta segunda categoría entra la que han hecho Álvaro Soler y David Bisbal. Ambos artistas llevaban tiempo queriendo aunar fuerzas en la industria musical y por fin lo han hecho con A contracorriente, un tema que han presentado esta semana en LOS40 Global Show, el programa presentado por Tony Aguilar.

El origen de 'A contracorriente'

David Bisbal: "Estamos muy contentos con el resultado de A contracorriente. Es una canción que cuando la escuchas suena a Álvaro, pero también está mi sonido. Estoy muy feliz de que Álvaro me haya invitado a componer esta canción".

Videoclip oficial de 'A Contracorriente'

Álvaro Soler: "Hay colaboraciones y colaboraciones, y esta es una de las orgánicas, de las mágicas. Estaba escribiendo canciones en una habitación del estudio y ví a David. Teníamos pendiente hacer una canción juntos y le pedí que se pasara para enseñarle algunos temas. Llegó, escuchó la canción y soltó esa melodía".

Lo que pasa con las colaboraciones

Álvaro Soler: "Se tiene miedo a compartir y va en contra de lo que va la música. La música es compartir, es vivir experiencias unidos. Mola compartir canciones con otra gente y aprender de cada colaboración".

David Bisbal: "Antes se hacían colaboraciones, no tantas como ahora, pero esas canciones no eran single. Solo eran canciones que estaban dentro del disco".

El colega que hay detrás de Álvaro Soler

David Bisbal: "Álvaro me gusta mucho porque es un tío con el que puedes irte a tomarte una cerveza. Es un colega, pero no es un amigo que te esté hablando todos los días de música y de sus logros. No, es un tío normal y corriente con el que puedes trabajar con él. Esto no es normal en este mundo".

Álvaro Soler: "Sabía que David tenía mucha energía, pero la usa de una manera muy guay y contagia a todo el mundo. Cuando hemos estado trabajando juntos me has incitado a ser mejor".

Próximos proyectos

Álvaro: "Va a haber bastantes festivales, bastantes conciertos".

David Bisbal: "Ahora estoy preparando un disco nuevo y un proyecto que seguramente me tenga un tiempo fuera de España. Lo más importante es el disco nuevo y que el 3 de junio se cumplen 20 años de Corazón latino. Y voy a hacer algo muy grande y muy especial".

Si quieres ver la entrevista completa de Álvaro Soler y David Bisbal en LOS40 Global Show…¡dale al play!