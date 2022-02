David Otero empieza una nueva dieta... ¡de pantallas!

Sería muy complicado entender y comprender la actual sociedad occidental sin la presencia de las pantallas. Ordenadores, tablets, smartphones, smartwatches, libros electrónicos... Una situación que está llevando a muchas personas a intentar reducir su presencia ante las mismas que, en algunos casos, puede derivar en una adicción. Sobre ello ha alertado David Otero en una de sus últimas publicaciones en la que asegura que va a comenzar una estricta dieta de pantallas.

Todo después de disfrutar de uno de los videojuegos más populares de la franquicia de Nintendo: The Legend of Zelda: "Soy un amante de los videojuegos, y suelo jugar con mis hijos… pero tratamos de medir el tiempo que pasamos frente a la pantalla, y no reducir esa aventura a lo que pasa dentro de las consolas… Somos muy fans de Zelda y pasamos ratos igualmente divertidos hablando sobre el juego y como desbloquear diferentes dificultades que presenta, leemos sus libros y a veces, incluso nos ponemos a dibujar sus personajes…" empieza explicando el ex El Canto del Loco.

Una situación que es muy habitual entre los fans de sagas similares pero que no sucede en otros títulos muy conocidos cuyo foco está en las pantallas a las que están enganchados millones de jóvenes (y no tan jóvenes) durante horas y horas.

"Es precioso el juego y su universo, pero es infinitamente más bonito el tiempo que pasamos juntos! Sin ánimo de dar consejos ni decirle a nadie lo que tiene que hacer, me parece muy importante reflexionar sobre la cantidad de tiempo que pasamos enganchados a nuestros dispositivos..." alerta el músico madrileño.

"Cosa que últimamente me empieza a preocupar seriamente… hasta el punto que me he propuesto una especie de “dieta” para bajar de 3-4hs a 1-2… ojalá lo consiga!!! Que opináis???" concluye David Otero en su perfil oficial de Instagram.

Las respuesta de sus seguidores en las redes sociales, por contradictorio que parezca, van en la mayoría en el mismo sentido y recomiendan a todos a disfrutar del mundo fuera de las pantallas: de la naturaleza, de los libros, del teatro y los musicales, de las bicicletas...

"Ojalá todos consigamos el reto de esa dieta. La pantalla de por si nos absorbe hasta tal punto que no vivimos en el mundo exterior, sino en el virtual y digital" o "Totalmente de acuerdo! que importante educar a nuestr@s peques en el uso consciente de las pantallas empezando por nosotr@s, utilizar los videojuegos para crear conversaciones y generar espacios de comunicación y de compartir tiempo en familia! 😉👌" son algunos de los comentarios que se pueden leer como respuesta a su propuesta.

David Otero es uno de los artistas confirmados para LOS40 Primavera Pop 2022 y nos morimos de ganas por poder volver a disfrutarlo en directo.