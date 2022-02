Ana Rosa Quintana reaparece para explicar cómo se encuentra y Paula Echevarría o Toñi Moreno le apoyan

No hay día en el que alguien del equipo de El programa de Ana Rosa la tenga presente en el programa. Y es que, desde que la periodista anunció que le habían diagnosticado cáncer y se retiraba de las pantallas para centrarse en sí misma, son muchos los que la echan de menos cada mañana.

Se ha mantenido alejada de los focos y poco hemos sabido de cómo van las cosas. Hasta ahora que ella misma ha decidido reaparecer en redes sociales para contar qué tal se encuentra.

“Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que como estoy, por eso me he animado”, explicaba sobre su reaparición.

Estado de salud

“Afortunadamente me encuentro muy bien y ya estoy en la recta final de la quimio”, informaba sobre el punto del proceso en el que se encuentra. Y lo hacía relajada y sentada con un libro en las manos. Ya sabemos que está leyendo Un caballero en Moscú, del novelista norteamericano Amor Towles. Eso sí, sin perder el glamour con ese look animal print.

“Esto me lo tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento 3 días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia, el apoyo de mis compañeros, las miles de personas que me hacen llegar su cariño y buenos deseos, pensamiento positivo y tener la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos”, reflexionaba sobre el ánimo con el que se enfrenta a su enfermedad.

No han faltado mensajes de apoyo y muestras de alegría al conocer tan buenas noticias, sobre todo de sus compañeros de cadena.