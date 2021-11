Ana Rosa Quintana anuncia que tiene cáncer de mama y que abandona temporalmente su programa

Este martes Ana Rosa Quintana aparecía como cada mañana al frente de su programa en Telecinco, pero poco podíamos imaginar que comenzaría como lo ha hecho. "Hoy voy a hablar de mí", empezaba diciendo la periodista. Recordó que la semana pasada fuer rara y que se tuvo que ir del programa antes de tiempo un par de días.

"Normalmente no he faltado a mi cita con vosotros, ni siquiera cuando el covid acechaba tras las esquinas. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí que tengo que compartir con todos los que me habéis hecho tan feliz estos años lo más duro que me ha pasado en la vida", continuaba.

“Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas, alguna maravillosas, la mayoría, y también disgustos, porque esto es la vida. Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama”, soltaba la bomba.

No es la primera vez que la periodista sufre cáncer, ya pasó por esta situación en 2010 y pudo superarlo. Ahora, se muestra optimista. “Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que ve a tener alejada de este plató, de estos compañeros, que también son mi familia”, continuaba.

Ha pedido que la audiencia siga acompañando a sus compañeros de programa y ha insistido en que su actitud es positiva. "Estoy tranquila, confío en mis médicos. Soy una afortunada por tener tanto amor a mi alrededor, y espero que todo tenga un final feliz y afortunadamente la investigación y la medicina ha avanzado muchísimo en el cáncer de mama", añadía.

Detectar a tiempo

Eso sí, recordaba a todas las mujeres la necesidad de hacer pruebas y revisiones periódicas para detectar lo antes posible cualquier tipo de problema. “Si no tuviera un trabajo tan expuesto y de tanto estrés, podría seguir compartiendo todas las mañanas con vosotros. Pero me vais a permitir que, por una vez, me dedique a mí y a mi familia. Sé que me voy a curar y que me espera un camino complicado como conocen muchas mujeres valientes”, explicaba. Asegura que va a intentar llevar una vida lo más tranquila posible y que seguirá trabajando en su productora detrás de las cámaras.

Dicho todo esto, le ha decido el testigo a Cristina Pardo que será la que asuma su puesto mientras se centra en su curación. Sin duda, un momento difícil para el programa que le ha mostrado todo su apoyo a Ana Rosa. Y desde aquí nos sumamos a los mejores deseos para esa pronta recuperación y al abrazo que le han dado sus compañeros que no podían aguantar la emoción.