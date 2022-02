La divertida propuesta de William Levy a Mercedes Milá cuando llegue a España

Pocas personas han podido escapar al fenómeno que ha supuesto Café con aroma de mujer. La telenovela colombiana, protagonizada por William Levy y Laura Londoño, se ha convertido en todo un éxito, siendo uno de los contenidos más vistos de Netflix. Y no nos extraña, su trama mantiene a los espectadores y espectadoras todo el rato pendientes.

De este modo, el romance entre Sebastián Vallejo, un empresario del café con mucho dinero y de Gaviota, una de las recolectoras de su finca, ha enamorado al público.

No nos extraña que este San Valentín hayan sido muchos y muchas los que se hayan acordado de los dos protagonistas cuando han pensado en una historia de amor. Es el caso de uno de los rostros televisivos más queridos de nuestra televisión: Mercedes Milá.

La presentadora y periodista ha compartido este 14 de febrero un fotograma de la telenovela donde aparecen William Levy y Laura Londoño como los protagonistas de Café con aroma de mujer. En la imagen, la pareja aparece sonriendo mirando a cámara. Una foto que refleja perfectamente la bonita relación que tienen los dos protagonistas en la serie.

De este modo, la presentadora ha querido compartir con sus miles de seguidores y seguidoras un bonito pensamiento sobre las relaciones que tiene que ver con la pareja protagonista de esta telenovela:

“Hoy me han preguntado que pareja seria para mí un buen ejemplo de amor. No he tenido que pensar mucho: Gaviota y Sebastián, los protagonistas de la serie Café con Aroma de Mujer reúnen para mí todas las condiciones”.

Y es que parece que la relación entre los dos protagonistas de la telenovela ha cautivado a Mercedes.

El detalle de Sebastián que ha enamorado a Mercedes Milá

Mercedes también ha compartido con sus seguidores un detalle que le ha enamorado de la serie. Se trata de la forma en la que tiene Sebastián, el personaje de William, de doblar la ropita de su bebé. La forma tan cariñosa y detallista que tiene de preparar la maleta ha cautivado a Mercedes, tal y como ha asegurado ella misma:

“Esta escena de la telenovela de mi querido William Levy es mi preferida. Porque ya es lo que me faltaba: que se pusiera a doblar la ropita de esa criatura ayudando así a su chica a hacer la maleta. Pero no lo hace de cualquier manera, como el 90,9% de los hombres del mundo haría, él presta atención, coloca las manguitas de ese jersey blanco una sobre otra para que lleguen en buen estado. Y así poder ponerle todas esas prendas minúsculas como a él le gustaría”.

La presentadora ha continuado explicando que “esta ternura masculina” le pone la piel de gallina y le acelera el corazón. Además, la presentadora ha asegurado que tenemos mucha suerte de que el algoritmo se haya dado cuenta del amor que sentimos por William Levy.

Lo mejor es que el actor le ha contestado a la presentadora con las siguientes palabras: “Ahora que esté en España no necesitas te ayudo a doblar la ropa. Besos”