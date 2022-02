Ana Guerra y Víctor Elías confirman su relación por San Valentín y componen su primera canción juntos

Si hablamos de amor y mencionamos a Ana y Víctor, los más veteranos pensarán en la eterna pareja que forman Ana Belén y Víctor Manuel. Pero ahora toman el testigo otros dos enamorados que acaban de confirmar su relación: Ana Guerra y Víctor Elías.

La semana pasada saltó la alarma de lo que estaba sucediendo entre ellos después de que fueran pillados de paseo romántico por la ciudad. Ella, una cantante de éxito que conocimos en Operación Triunfo. Él, un actor que lo petó con Los Serrano y que ha focalizado su talento en la música, sobre todo a través de la composición y el piano.

Ahora, mezclan habilidades para crear juntos con esa complicidad que da el amor. Han aprovechado San Valentín para ser ellos mismos los que confirmen su amor y para compartir su primera composición juntos.

Componiendo juntos

“✨CUENTOS✨ Componer desde la felicidad no es nada fácil para mí, pero el amor lo consiguió. Os aseguro que la primera sorprendida soy yo. Gracias por tanto @lalias3 FELIZ SAN VALENTÍN ♥️”, escribía ella en sus redes junto al vídeo en el que vemos la interpretación de esta canción a piano y voz.

“✨CUENTOS✨ “Si tú cantas y compones los versos, sobran las palabras” Nos pillaron 😝😝 @anaguerramusic FELIZ SAN VALENTÍN ❤️”, escribía él. Y por si alguno ha tenido la tentación de no llegar al final del vídeo, Sofía Ellar ha hecho un spoiler: “Hay que aguantar todo el video para el beso del final ooooo”.

No es el único comentario que la ex de Álvaro Soler ha dejado en redes y, desde luego, no ha sido la única que se ha quedado pillada con esta pareja.

Sofía Ellar: Wooooooooooooooooooooooooo me gusta lo que veo y lo que escucho ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Angy: ❤️❤️❤️❤️

DJ Nano: ❤️

Martín Ceballos (DVicio): Pero que bonitoooooo

Chanel: 💚

Ricky Merino: AY AY AY ❤️ Voy a forrarme una carpetita con varias capturas de pantalla de este vídeo ❤️

Elena Sánchez: #parejón ❤️❤️

Marilia: Lindos ❤️❤️

Noelia Franco: Aaaaa me encanta!!!! 😍😍😍

Diana Navarro: Mancanta 😍😍😍👏👏👏👏👏

Julia Medina: omg 💘

Lérica: ❤️❤️❤️

Recordemos que la última pareja que le hemos conocido a Ana Guerra es Miguel Ángel Muñoz. Una relación que llevaron con discreción, pero que no acabó de cuajar. Él estuvo saliendo con Chanel, nuestra próxima representante de Eurovisión a la que mostró su apoyo durante el Benidorm Fest demostrando la buena relación que siguen manteniendo.

Ahora, han cruzado sus caminos y tienen esa sonrisa de enamorados.