Eduardo Casanova denuncia mensajes serófobos por su look en la alfombra roja de los Premios Goya

Uno de los momentos que más interés despierta en cada gala de premios es el de la alfombra roja. Los que las seguimos con afán de informar, ansiamos siempre que haya valientes que se atrevan con riesgos estilísticos que tengan un mensaje detrás o una simple intención de entretener. No hay que perder de vista el punto de entretenimiento que tienen todo este tipo de eventos.

Pero parece que no todo el mundo lo entiende y hay quien, incluso, utiliza estos momentos para lanzar críticas muy peligrosas. Bien lo sabe Eduardo Casanova que se ha encontrado con un aluvión de críticas tras aparecer con un diseño de Mans Concept en los Premios Goya.

Se trataba de un mono negro que contrastaba con su capa con grandes lazos en tono rosa, un color con el que siempre se ha identificado el actor, no hay más que echar un vistazo a su imaginario o a sus redes sociales.

Estalla en redes

Ante el aluvión de comentarios negativos, ha querido contestar y lo ha hecho en sus stories. "Los Goya son siempre una noche especial casi nunca exenta de polémica, y lo comprendo. Siempre hay comentarios de todo tipo, sobre todo por tu forma de vestir, los buenos (¡que este año han sido muchos!) y yo lo agradezco de corazón, y los malos, los cuales respeto profundamente porque para gustos, colores”, compartía.

Pero hay algo que no está dispuesto a tolerar. "Pero entre todos esos comentarios y aunque yo nunca me suelo pronunciar no voy a consentir mensajes de profundo odio". Y no ha dudado en compartir uno de los comentarios que ha recibido.

"Hijo de puta. Devuelve el dinero que perdiste en tu mierda de película. Es dinero de todos, cínico, sidoso, vividor", decía el mensaje en cuestión. Una petición que han respaldado muchos, aunque, quizás, en otros términos.

"La serofobia es muy peligrosa y contribuye aún más al estigma de las personas seropositivas. Este mensaje es absolutamente injustificable, es un mensaje de odio homófobo y serófobo. Entre todos, debemos denunciar a esta persona y hacerle entender lo confundida que está, lo antigua que es y el daño que puede hacer. Pongo su Instagram a disposición de Policía Nacional”, añadía el actor.

Y como ocurre en estos casos, son muchos los que han entrado en el debate, incluidas las esferas políticas y sociales más representativas. Los hay que dejan al margen su forma de vestir y se centran en las subvenciones públicas que recibe para sus películas y los hay que defienden que cada uno vista como quiera y critican la homofobia.

Está claro que no es un debate que nos invite a ver la vida color de rosa.