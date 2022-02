Farruko pide perdón por las letras de sus canciones en mitad de un concierto

El concierto que el reguetonero Farruko dio en Miami el pasado fin de semana estuvo cargado de polémica. El artista de Puerto Rico, cuando llegó el momento de interpretar Pepas, la canción que le ha catapultado a la fama y que durante el último año ha llegado a sonar hasta en los telediarios, se negó a verbalizar la letra, pidió disculpas públicamente, e invitó a su público a olvidarla y dejarse llevar únicamente por las "buenas vibras".

"Le decía a la gente que se tome pastillas para que sea feliz y brinde y viva la vida loca... y ¿tú sabes qué? Yo no sabía el mensaje que yo estaba diciendo en mis canciones... No me siento orgulloso de eso. Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón", indicó el artista a su público desde el escenario, provocando el desconcierto de quienes le escuchaban.

Pero la cosa no quedó ahí. Ante la estupefacción de su público, el artista decidió contarles cuál era su nuevo camino espiritual. Farruko explicó que pese al éxito que logró a nivel internacional con Pepas no podía evitar acostarse llorando. "Yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el mismo número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, mis hijos no podían verme, yo no podía ver a mis hijos. Destruí mi primera familia, le hice daño a otra muchacha que me quiso y aceptó tal y como yo era y hoy en día no sé a veces cómo poder tener a mis hijos juntos a la vez", confesó ante sus fans.

Además, Farruko llegó a hacer comentarios como "todos somos pecadores, lo dice la Biblia" o "Dios es bueno" e incluso llegó a confesar su conversión religiosa. "Farruko tuvo un encuentro con Dios y le hizo besar el piso. Y me dijo, recuérdame de dónde te saqué. Recuérdame lo que me pediste", sostuvo sobre el escenario.

Concierto de @Farruko donde fue tocado por Dios y pide perdon por letra de PEPA en Miami

"Hoy en día puedo decir que no importa lo que pase en tu vida, aunque tú te derrumbes y te rompas. Dios te ama así como eres. Todos somos pecadores, lo dice la Biblia. Aquí no hay ni uno bueno. Y si a mí me recogió roto, siendo un mujeriego, siendo un tipo infiel, siendo un tipo soberbio, de ego... siendo un tipo que me creía mis propias mentiras", aseguró en Miami ganándose las críticas de muchos, aunque también las alabanzas de otros tantos.

Críticas y ánimos para Farruko

La inédita reacción de Farruko en el momento de cantar Pepas y su posterior confesión de fe provocó que numerosos asistentes al concierto que el artista estaba dando en Miami no esperaran ni tan siquiera a que acabase el show para lanzarle críticas a en las redes sociales. Sin embargo, también hubo quién decidió apoyarle en su nueva forma de vida.

Farruko luego de generar mucho dinero con su canción pepas: pic.twitter.com/vhhQMAwRXU — Rosales🎄 (@Selasor_) February 13, 2022

En el próximo concierto de Farruko… pic.twitter.com/KPTI4KDg3E — Hijo De Diana (@XanderThePlayer) February 12, 2022

Las pepas que quería en el concierto de farruko // las pepas que les dieron. pic.twitter.com/AtLbPcOL8F — Adolfo 🇾🇪🇾🇪 (@Mufasa987) February 13, 2022

Yo pago 250 dólares para escuchar a Farruko predicando y demando hasta a los bailarines del evento. — vic maiflai (@vicmcfly) February 12, 2022

¡Dios te bendiga Carlos Efrén! (Farruko) 🙏. Solo los valientes alcanzan el Reino de los Cielos 👏 pic.twitter.com/qyQFq1k0oX — Luis Eduardo Montero (@LuisEduardoRD) February 13, 2022

"Si Farruko se siente tan mal por sus letras que claramente incitan al consumo de pepas, lo mínimo que debe hacer es donar las ganancias de la canción a instituciones que rehabilitan adictos, no hacer una misa en un concierto"; "Farruko se pasó de pepas", "Yo pago 250 dólares para escuchar a Farruko predicando y demando hasta a los bailarines del evento", "¡Dios te bendiga Carlos Efrén! (Farruko). Solo los valientes alcanzan el Reino de los Cielos" y "Aplaudo la valentía de Farruko... Dios lo siga acompañando en su camino", son algunos de los ejemplos de lo que se ha podido leer en Twitter durante los últimos días.