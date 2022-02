Luis Fonsi, Lunay y Lenny Távarez se unen a Alok y Juliette en ‘Un Ratito’: ¡mira el vídeo!

Puerto Rico y Brasil se han unido en una canción que apunta a convertirse en la banda sonora de millones de personas. Se trata de Un Ratito, la colaboración que reúne los talentos de Luis Fonsi, Lunay, Lenny Távarez, Juliette Freire y Alok.

Un Ratito suena a verano, a chiringuito, a sol y a arena. Y qué mejores voces para trasladarnos directamente a la época más calurosa del año que la de estos referentes urbanos. Además, la canción es el primer lanzamiento de Alok de este 2022 y la primera vez que Juliette firma una composición musical.

"Un Ratito ya viene con muchas historias porque se inició hace varios años esperando la mejor oportunidad para ser liberado, y con el paso del tiempo tomó una forma cada vez más interesante. Ahora ha llegado a su versión extremadamente final con la participación de grandes artistas que admiro mucho", explica el DJ.

"Cuando Alok me invitó a participar en la canción casi no podía creerlo. Fue un honor grabar con uno de los mejores DJs del mundo. ¡Además de ser un excelente profesional, es una persona maravillosa! Creo que es muy importante desafiarme, hacer algo diferente de lo que he estado haciendo, ¿sabes? Y eso es exactamente lo que sucedió con esta canción. Espero que la gente disfrute de esta obra que hemoshecho con mucho cariño", añade Juliette.

Además, Lunay asegura que esta segunda colaboración con artistas brasileños va a abrir un nuevo camino de proyectos en dicho país.

Un Ratito llega acompañado de un videoclip dirigido por Anthony Millan y Cauã Csik. Los artistas se trasladaron hasta Río de Janeiro y Miami.

Y tú, ¿ya te has aprendido la letra de Un Ratito? Hazlo porque vas a escucharla, y mucho, este verano.