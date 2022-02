Conoce al primer hijo de ‘Pasión de Gavilanes’: un pibón de Instagram y promesa de México

Hace 19 años, Pasión de Gavilanes nos dio la oportunidad (y la satisfacción) de conocer a tres hombres de pelo en pecho y a tres mujeres maravillosas. Disfrutamos del culebrón de lo lindo, con sus amoríos, los sombreros de vaquero y la testosterona. Con su regreso, volveremos a encontrarnos con ellos, con los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, pero conoceremos también a las nuevas generaciones. Y ojo, porque a algunos de esos herederos conviene tenerlos en el radar.

Hoy toca hablar de Bernardo Flores, el actor que va a dar vida al primogénito de Juan Reyes y Norma Elizondo. Seguramente sea el papel más importante de su carrera, o al menos uno que le servirá de trampolín para otros proyectos teniendo en cuenta la repercusión de esta serie. En LOS40 te contamos todo lo que necesitas saber de esta joven promesa de la interpretación y algunas curiosidades sobre él.

Promesa latina



Bernardo Flores es originario de Guadalajara (México). Tiene 25 años y desde que era bien jovencito sabía que quería ser actor. Cuando decidió dar el paso entró en el Centro de Educación Artística de Televisa, tal y como nos ha chivado su página de Wikipedia. Su primer papel importante fue en la serie Como dice el dicho. También participó en Luis Miguel: la serie. Sin embargo, consiguió mayor notoriedad con la telenovela Like.

Se postuló entonces como la nueva promesa de México y se le tuvo en cuenta en diferentes partes del mundo. Pasión de Gavilanes podría ser la oportunidad para consolidarse como la próxima estrella global, aunque en España también ha hecho sus pinitos.

La nueva estrella de 'Pasión de Gavilanes'

La segunda temporada de Pasión de Gavilanes nos va a presentar a unos jóvenes actores que seguro que van a dar mucho que hablar. Bernardo Flores va a ser uno de ellos, y mucha atención porque su aparición es clave en el nuevo capítulo de esta historia.

"El primogénito de Juan Reyes y Norma Elizondo es un joven determinado, noble y justo. Respetuoso con los trabajadores de la hacienda, adora a su familia, aunque en ocasiones repruebe algunos comportamientos de sus hermanos Erick y León. Su relación pasional con Rosario Montes llega a su fin cuando se enamora irremediablemente de su hija Muriel, desatando la ira de la mujer", explica Telecinco en una nota de prensa.

Su serie con Maggie Civantos

Antes de Pasión de Gavilanes, Bernardo Flores fichó por la primera serie 'made in Spain' de Starzplay. En Express, título oficial de esta producción, compartió protagonismo con la mismísima Maggie Civantas (Vis a vis, Las chicas del cable). En esta ficción policial, la actriz monta un equipo especial para actuar frente a los secuestros exprés y el mexicano se mete en la piel de Malasangre, un chico de barrio con mucha fuerza y mucha cara.

Un pibón de Instagram

Como todos los actores que salen en televisión, Bernardo tiene mucho tirón en redes sociales. En Instagram, sin ir más lejos, suma más de 430.000 seguidores. ¿Y qué enseña a sus followers? Pues bien de chicha. Aparecen sin camiseta en varias publicaciones, lo cual agradecemos. Pero no solo eso. Sabe que la aplicación es una buena herramienta de trabajo y promociona sus hitos como actor, entre ellos el esperado estreno de Pasión de Gavilanes.

Está pillado

En el amor tampoco le va mal. Por lo que hemos podido bichear en sus redes sociales, Bernardo Flores tiene una relación sentimental con la también actriz e influencer Sury Sadai. En su muro de Instagram hay varias fotos de los tortolitos. ¡Y menudos mensajes de amor se dedican! Eso sí, que esté pillado no quita para que empecemos a soñar con ese hombre "que me mira y me deslumbra". Guiño, guiño.