Verdeliss recibe aluvión de aplausos por visibilizar una forma diferente de dar a luz: Un parto en casa

Verdeliss anunciaba emocionada el nacimiento de Deva, su octava hija. La familia sigue creciendo y acumulando experiencias. En esta ocasión, la influencer eligió una manera distinta a la estandarizada para traer a su hija a este mundo. No salió corriendo al hospital cuando llegó el momento, sino que se quedó en casa para dar a luz, rodeada de su marido y sus hijos.

Bueno, y de un equipo especializado en partos en casa. “Me planteé un muy mucho cómo anunciar el nacimiento de Deva…y opté por dejarme fluir. No decidir nada hasta tenerla en mis brazos”, comenzaba confesando en sus redes.

“Cabía la posibilidad de auto-protegerme con la típica estampa instagrameable más el pie de foto relatando fecha/peso…o ser fiel a mí misma y compartir la realidad de nuestro parto despojándome de miedos”, continuaba sobre el dilema que le supuso dar a conocer la realidad de su parto.

Un parto en casa

“Durante el embarazo, lo tuve claro: guardamos para nuestra privacidad el deseo de dar a luz en casa. Fueron meses de visitas a @magale.eus, ilusiones, organizar preparativos…donde prioricé mi salud emocional. Si nadie lo sabía, a nadie otorgaba el poder de dañarme. Porque lamentablemente, el parto en casa (al menos en este país) está salpicado de mucho estigma…y yo me sentía especialmente vulnerable a juicios”, expresaba sobre el temor de la reacción en redes.

Y es que ella, más que nadie, sabe lo duras que son muchas críticas que logran dañar la autoestima. “Y entonces nació Deva…y llegó el momento de dejarme fluir. Y este postparto me ha sorprendido!!! Lejos de debilitarme, me ha hecho fuerte. No sólo me siento preparada, la razón y el corazón me pide gritar al mundo que existe nuestra forma de parir. Porque ocultarlo significa afianzar la idea de que “no está bien”…porque para normalizar, hay que empezar por visibilizar”, reivindicaba.

“Casi lo siento una responsabilidad. Este altavoz quizás influya para que el día de mañana mis hijas encuentren una infraestructura y aceptación social que acoja su deseo de parir”, admitía.

Pero que nadie piense que está en contra de otras formas de parir, es más bien, que está a favor de la libertad de elegir cómo quiera una traer su bebé al mundo. “No me entendáis mal 🙏🏻 No se trata de abrir debate parto en casa VS parto en hospital, no quiero convencer a nadie (ambas opciones son lícitas, maravillosas y válidas!!! Yo la primera que estoy agradecida y debo la vida de mi séptima hija)”, aseguraba.

Su intención es otra: “Se trata de desmitificar, se trata de que sea cual sea nuestra opción, podamos encontrar el respeto que merecemos. Se trata de estar informadas, sólo así se toman decisiones libres”.

Y para justificar su decisión, no ha dudado en compartir datos. “➡️ Evidencia científica que avala que en partos de bajo riesgo (atendidos por profesionales) en domicilio: los índices de mortalidad no son mayores a los del hospital y, sin embargo, los de morbilidad sí son discretamente menores ⬅️”, señalaba.

Es consciente de que no todo el mundo piensa como ella, pero sí pide que “empecemos por tener esto presente, cuando vamos a señalar con el dedo…toda madre y padre desea lo mejor para su bebé ❤️”.